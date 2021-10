MONDE ENTIER :: Tech-vip : économiser sur du matériel tech avec un site de bons plans :: WORLD

Il y a plus de vingt-cinq ans, le plus grand site de commerce en ligne aujourd’hui, Amazon, a vu le jour. Depuis, il est devenu l’une des plus grandes sociétés au monde. Tellement grande qu’elle est l’une des membres du GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft). Il n’y a pas à dire, l’entreprise a grandi et évolué, tout comme elle a fait grandir et évoluer le marché du commerce digital avec le temps. Si le nombre de plateformes e-commerce est aussi important aujourd’hui et partout dans le monde, c’est en partie grâce à Amazon, de façon involontaire. En effet, avec le succès rencontré par le géant Américain, pas mal, voire beaucoup trop de personnes ont voulu copier ce qui a fait le succès d’Amazon, sans pour autant apporter de nouveauté sur le marché. Résultat, on se retrouve avec des dizaines de sites de commerce en ligne tellement similaires qu’il est presque impossible d’en choisir un. Mais heureusement, il y a un concept qui sort du lot. C’est ce que l’on appelle les clubs privés. Vous trouverez ici tout ce qu’il y à savoir de ces fameux club privés.

C’est quoi au juste un club privé

Ce sont des plateformes de commerce en ligne qui vendent des produits aux internautes à des prix intéressants. Dit comme ça, il n’y a aucune différence. Mais là où il y en a, c’est la façon dont elles les vendent. Pendant qu’un site comme Amazon propose ses produits à tout le monde, les clubs privés, eux, ne donnent cette possibilité qu’à quelques personnes : les membres du club. Et pour en être un, vous devez vous inscrire et prendre un abonnement payant. C’est ce dernier qui fait la principale différence lors de votre inscription sur un club privé par rapport à un site e-commerce classique. Les prix et les durées des abonnements dépendent des clubs. Chacun les fixe comme bon lui semble. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous aurez accès à des produits triés selon les tendances du moment. Certaines boutiques privées proposent tous types d’articles, pendant que d’autres préfèrent se spécialiser dans un domaine précis. C’est notamment le cas de Tech-Vip , qui référence et propose uniquement les offres de produits à prix bradés.

Tech-Vip, un club spécialisé dans les produits high-tech

Il s’agit d’un club qui, comme son nom l’indique, propose à ses adhérents des produits tous en rapport avec les nouvelles technologies. Et pendant toute l’année, les articles du club sont en réduction. Les prix sont donc plus intéressants que chez les autres boutiques telles que Amazon ou Fnac. Tech-Vip met également à jour son catalogue constamment afin de toujours pouvoir proposer des articles d’actualités. Il propose aussi à ses membres la livraison gratuite de leurs achats depuis le site. En effet, ils peuvent commander autant de fois qu’ils le désirent sans pour autant payer de frais supplémentaires pour la livraison. Le club applique une politique de remboursement et retour très avantageux par rapport certains autres sites e-commerce dans le but de les rendre plus accessible et plus facile.

En résumé, Tech-Vip est, comme la plupart des clubs privés qui existent sur internet, une plateforme intéressante depuis laquelle vous pouvez faire vos achats d’une façon bien différente. Il a pas mal d’avantages, et si vous vous intéressez aux produits high-tech, ce site peut vous être très utile.