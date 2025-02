CAMEROUN :: Comité exécutif de la Fecafoot contre Marc Brys : Un Bras de Fer Inutile :: CAMEROON

La récente mise en demeure adressée à l’entraîneur des Lions Indomptables, Marc Brys, par le Comité Exécutif de la FECAFOOT, soulève plusieurs interrogations sur la gouvernance du football camerounais et les véritables enjeux derrière cette crise. Si l’entraîneur belge est accusé d’insubordination, il est essentiel de se demander si cette situation n’est pas le symptôme d’un dysfonctionnement plus profond au sein de la FECAFOOT elle-même. Depuis son arrivée, Marc Brys a été placé dans un contexte de tensions latentes, où son autorité technique semble continuellement remise en question par une fédération qui, pourtant, ne l’a pas directement choisi. Il est évident que cette posture de défiance n’est pas uniquement le fait de l’entraîneur.

Derrière cette mise en demeure, la FECAFOOT cherche-t-elle à réaffirmer son pouvoir ou à faire payer à Brys le fait d’avoir été imposé par le Ministère des Sports ? D’un point de vue purement sportif, l’ingérence administrative dans les prérogatives d’un sélectionneur pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur les performances de l’équipe nationale. Une équipe qui doit préparer la CAN 2025 ne peut se permettre d’être parasitée par des querelles d’ego. L’exigence de soumission sans condition formulée par la FECAFOOT donne l’impression d’une volonté de contrôle absolu, plutôt que d’un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes du football camerounais. Le véritable enjeu ici ne devrait pas être de savoir si Marc Brys plie sous la pression, mais plutôt si la FECAFOOT et le MINSEP sont capables de trouver un terrain d’entente pour garantir la stabilité du football national. L’ultimatum du 14 mars ressemble davantage à une manœuvre politique qu’à une démarche sportive éclairée.

Si la FECAFOOT persiste dans cette logique de confrontation, elle risque de fragiliser davantage l’image du football camerounais et de compromettre la préparation des Lions Indomptables. Il est impératif que cette crise ne se transforme pas en un nouvel épisode d’instabilité chronique. L’heure devrait être à l’union et au professionnalisme, plutôt qu’à la mise en scène de guerres d’influence. À moins que, finalement, cette querelle ne serve que des intérêts personnels bien éloignés du terrain et des aspirations des supporters. Ces cerbères de la Fecafoot doivent se souvenir de cette phrase du président de la république le 10 février et c’est lui que nous respectons.

Le président Paul Biya, dans son message du 10 février met en avant l’importance de l’unité et de la cohésion pour garantir le succès des initiatives en cours. En insistant sur la « concorde, la solidarité et l’esprit d’équipe », il souligne que la réussite d’un projet collectif ne repose pas uniquement sur des mesures institutionnelles, mais également sur l’engagement de chaque acteur. Son appel au « sens des responsabilités » renvoie à une vision où l’intérêt général prime sur les ambitions personnelles ou les divisions internes. Ce discours, teinté de pragmatisme, vise donc à rappeler que toute dynamique positive ne peut pleinement aboutir sans une synergie entre les différentes forces vives du pays.

Toutefois, au-delà des mots, la question qui se pose est celle de la mise en pratique effective de ces principes, dans un contexte où les intérêts divergents peuvent parfois freiner les ambitions communes. Cette équipe qui dirige la Fecafoot doit savoir qu’elle sera une parenthèse de l’histoire du football camerounais jour. L’histoire nous dira. Elle peut avoir ses figures emblématiques, mais l’avenir du Cameroun est plus important qu’un individu.