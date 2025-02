CAMEROUN :: Le gouvernement mobilise 600 milliards pour calmer les populations de l’Extrême Nord :: CAMEROON

La tension est montée d’un cran au sein des populations de l’Extrême Nord du Cameroun. Cette région acquise à Paul Biya a menacé de tourner le dos au Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé. Le ministre d’Etat Secrétaire General à la Présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh est descendu sur les lieux. 600 milliards sont mobilisés.

La Région de l’Extrême Nord a été baptisée « fille ainée du Renouveau » la politique mise en place par Paul Biya depuis Novembre 1982. Son poids électoral acquis au RDPC reste l’un des atouts de la longévité de Paul Biya. On se souvient que la seule sortie du candidat du RDPC à la dernière élection présidentielle de 2018 s’est faite dans l’extrême Nord. Si dire si cet électorat est d’une importance capitale.

Seulement, les promesses faite au cours de la dernière campagne présidentielle au profit de l’Extrême Nord ne semblent pas été mises à exécution. Toutes choses qui ont fait monter l’ire au sein de cette population en cette année électorale. Le décor est plutôt préoccupant dans Dans cette région en proie à l’insécurité créée par la secte Boko Haram, des inondations ayant récemment détruit plus de 5600 maisons et 82509 hectares de terres de cultures, Des menaces de famine et des conflits inter-ethniques.



Face à cette situation alarmante, Ferdinand Ngoh Ngoh est allé sur les lieux dans ce que le journal Première Heure paraissant à Douala qualifie « La poudre d’escampette » Pour le journal, Au terme de son passage à Kousseri, l’homme à la Punk a été chassé, et est revenu avec pour principal bagage la honte que les populations du Logone et Chari lui ont servie. Une honte à la mesure des ambitions des plus vives que l’homme nourrit autour du fauteuil d’Etoudi.

Et pourtant ? Sans Detour, un journal de Yaoundé parle d’ « Accord parfait entre l’Extrême-Nord et Yaoundé ». Au-delà des affabulations et manipulations qui ont moussé dans les réseaux sociaux, la mission présidentielle menée par le Sgpr le week-end dernier aura été un succès majuscule pour les populations des deux départements, au regard de ses plus-values politiques. Avec à la clé, de nombreux projets infrastructurels sur les plans sécuritaire et humanitaire, et la consolidation du leadership du Rdpc dans l’un de ses fiefs imprenables depuis le retour au multipartisme.

Finalement et en urgence, le gouvernement vient de réactiver la Reconstruction et le développement de l’Extrême-Nord avec « 600 milliards F mobilisés ». Pour Cameroon Tribune le quotidien à capitaux publics, Le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousman Mey, a présidé hier à Yaoundé, la première session du comité de pilotage de ce vaste programme. Les fonds seront injectés dans la construction d’infrastructures et l’accompagnement des populations.