CAMEROUN :: OPÉRATION SPÉCIALE D'EMBARQUEMENT DE 9000 TONNES DE COTON AU PORT DE KRIBI :: CAMEROON

Bolloré Transport & Logistics Cameroun a réalisé au port de Kribi une opération spéciale d'embarquement de 9 000 tonnes de coton destinés à l’exportation au Bangladesh, en Inde et en Indonésie. Cette opération a été menée du 9 au 11 septembre 2021, pour le compte de ses clients : la Société de développement de Coton (SODECOTON) et la Société cotonnière du Tchad (COTONTCHAD).

Au total, ce sont 164 camions qui ont été mobilisés pour le transport des balles de coton par voie terrestre sur les corridors Moundou-Kribi (1516 Km) et Garoua-Kribi (1399 km). La cargaison a ensuite été emportée dans 348 conteneurs sur la nouvelle base logistique de Bolloré Transport & Logistics à Kribi. Cette opération a été réalisée en synergie avec les équipes de Bolloré Transport & Logistics au Tchad et au Cameroun, ainsi qu’avec les partenaires de l’entreprise que sont Kribi conteneurs Terminal, CMA CGM, le Port autonome de Kribi et le Secteur Douane Sud II Kribi.

Pour Serge Agnero, Directeur Région Golfe de Guinée de Bolloré Transport & Logistics. « Bolloré Transport & Logistics est fier d’avoir pu participer à l’accomplissement de ce projet d’envergure qui a permis d’exporter 9 000 tonnes pour nos partenaires SODECOTON et COTONTCHAD. Grâce à notre base logistique opérationnelle depuis mai dernier, nous nous positionnons aujourd’hui sur le port de Kribi comme un partenaire majeur pour nos clients. »

À propos de Bolloré Transport & Logistics Golfe de Guinée Bolloré Transport & Logistics Golfe de Guinée est un opérateur majeur du transport et de la logistique à l’international avec 6 000 collaborateurs, répartis dans 4 pays (Cameroun, Tchad, Rca et Guinée Equatoriale). Spécialiste du transport multimodal, le groupe exerce ses activités à travers quatre métiers : Bolloré Ports, Bolloré Logistics, et Bolloré Railways. Bolloré Transport & Logistics mène également des actions en faveur des populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes, ainsi que pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement.