TiC : Huawei forme, emploie et autonomise la jeunesse camerounaise. :: CAMEROON

Cela fait déjà neuf ans que Huawei forme les étudiants camerounais des universités et grandes écoles spécialisées dans les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) à travers ses programmes variés à savoir : « Seeds for the Future », « Huawei ICT Academy » et « Huawei ICT Competition ».

« Seeds for the Future » est le célèbre programme à Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) de Huawei lancé en 2008. Il vise à promouvoir le transfert de connaissances, une meilleure compréhension du secteur des TIC et des télécommunications et de booster la participation estudiantine à la communauté numérique.

Seeds for the Future, depuis son lancement au Cameroun, a déjà permis à 180 étudiants camerounais de bénéficier du programme qui leur a permis d’intégrer les grandes entreprises des télécommunications au Cameroun et à l’international pour certains et de se développer pour d’autres en tant que start-up.

Huawei ICT Competition permet au Cameroun depuis 2019 de mobiliser près de 500 jeunes talents en TIC inscrits à ce tournoi. A chaque édition, l’équipe camerounaise constituée des jeunes talents s'est toujours qualifiée pour la grande finale en Chine où ils affrontent les autres équipes du monde entier.

Selon Huawei, les programmes en question visent à renforcer les capacités technologiques des jeunes talents et à promouvoir la digitalisation à travers le Cameroun. L'entreprise qui met l'accent sur la formation s'engage à préparer la prochaine génération de leaders du numérique, et contribue ainsi au développement technologique et économique du Cameroun.

Cette vision de Huawei s'inscrit en droite ligne avec celle du président de la République, Paul Biya. D'autant plus que le pays ne profite pas encore pleinement de l'économie numérique. En 2021, la banque mondiale, révélait que le Cameroun, n'avait qu'un taux de contribution au PIB de 4%, malgré une meilleure infrastructure numérique.

Dans son message à la jeunesse, ces dernières années, le chef de l'État, n'a eu de cesse d'insister sur l'appropriation par les jeunes du numérique. En février 2020, par exemple Paul Biya, indiquait que « Les jeunes ayant une formation et une éducation solides auront naturellement plus de chances de devenir des citoyens responsables et de trouver un emploi ».

Deux ans plus tard, Paul Biya déclarait que : « La nouvelle économie mondiale est aujourd’hui tournée vers le numérique, et, de ce fait, nous invite à encourager les jeunes à saisir toutes les opportunités qu’offrent les communications digitales, à travers leurs différentes appropriations et applications socio-économiques. Je les engage à se montrer davantage plus inventifs et créatifs dans ce secteur de l’économie numérique, qui offre de belles perspectives d’avenir ».