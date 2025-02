CAMEROUN :: Accusations sur l’âge des joueurs U17:La FECAFOOT réagit aux accusations de la Centrafrique :: CAMEROON

La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) s'insurge contre les accusations portées par des responsables de la Fédération Centrafricaine de Football et de la sélection nationale U17 concernant un présumé trucage des âges des joueurs camerounais. Ces accusations, formulées à l’occasion du championnat U17 de l’Union des Fédérations de Football d’Afrique Centrale (UNIFFAC) en cours à Douala, ont déchaîné une polémique sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué officiel, la FECAFOOT exprime sa « stupéfaction » face à ce qu’elle qualifie de « déclarations péjoratives, insultantes et diffamatoires ». L’instance dirigeante du football camerounais rappelle que l’éligibilité des joueurs dans cette compétition est rigoureusement encadrée par la Confédération Africaine de Football (CAF). À cet effet, l'IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) est utilisée pour déterminer l’âge des joueurs en analysant la maturité osseuse du poignet gauche. Cette méthode, supervisée par des experts de l’UNIFFAC sous l’autorité de la CAF, a été strictement appliquée avant le début de la compétition.

Considérant ces accusations comme une tentative de « sabotage » et une atteinte à « l’intégrité sportive du Cameroun », la FECAFOOT a saisi les autorités compétentes de la CAF pour examiner plus en détail ces allégations et prendre d’éventuelles sanctions contre les responsables centrafricains.

L’organisation camerounaise a également salué l'attitude des jeunes Lions Indomptables U17, qui, selon elle, ont répondu sur le terrain avec « bravoure, combattivité et fair-play ». La FECAFOOT appelle ainsi les supporters à continuer de soutenir les équipes nationales camerounaises, dans toutes les catégories, et à rester fidèles aux principes du sport.

Avec cette réaction ferme, la FECAFOOT entend protéger l’honneur du football camerounais et contrer toute tentative de déstabilisation. Il reste à voir si la CAF prendra des mesures concrètes à l’encontre des responsables centrafricains à l'origine de ces accusations.