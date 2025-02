CAMEROUN :: Le Dr Blaise Moussa élu président de l'Association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement :: CAMEROON

C'est au terme de la 45 ème Session de l'Assemblée générale de l’Association Africaine de l’Eau et de l’Assainissement (AAEA) qu'à abritée Kampala la capitale ougandaise, que le Directeur Général ( DG) de la Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER), Dr Blaise MOUSSA, a été porté au firmament de cette institution africaine. Les assises avaient pour principal point à l’ordre du jour, le renouvellement du bureau de l’Association. Au terme de ce conclave, les membres de l’Assemblée générale ont, à l’unanimité, porté à la tête de l’AAEA, le Camerounais, DG de la CAMWATER, pour un mandat de deux ans (2025-2027). Le brillant et jeune manager camerounais remplace à ce poste, Dr. Eng. Silver Mugisha, Directeur général de National Water Sewarage Corporation (NWSC).

Pour sa prise de lutrin comme nouveau Président élu, le DiG de la CAMWATER a tout d’abord, rendu un hommage émouvant au Président de la République, Paul BIYA, dont le Très Haut Accord a permis à la CAMWATER de présider aux destinés de l’AAEA. Pour Dr Blaise MOUSSA, cela constitue une preuve supplémentaire de l’efficience de la diplomatie de présence, de performance et de rayonnement impulsée par le chef de l’Etat, tout en étant un marqueur de l’influence positive du Cameroun sur la scène internationale en général et plus spécifiquement en tant que Nation leader en matière d’eau potable et d’assainissement en Afrique Centrale. « Je prends l’engagement solennel de poursuivre l’immense œuvre entamée par mon prédécesseur et d’œuvrer à renforcer la position de leader de l’AAEA dans le secteur de l’eau et de l’Assainissement en Afrique et dans le monde», a déclaré Dr Blaise MOUSSA en substance.

Il faut souligner que la présidence de cette Association est une opportunité franche pour le Cameroun de poursuivre avec succès le développement de ses infrastructures et des systèmes d’alimentation en eau potable (SAEP) associés. Cette position offre également d’avantageuses perspectives de développement du capital humain de la la CAMWATER à travers les programmes de renforcement des capacités et de benchmarking de l’AAEA.

A titre de rappel, l’AAEA) est une Association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l’eau potable, de l’assainissement et de l’environnement en Afrique. L’AAEA compte plus de 237 membres, dont 100 sont des opérateurs publics de plus de 40 pays à travers le continent. Le mandat du Cameroun à la tête de cette institution prendra effet, à la fin du 22ème Congrès International et Exposition (CIE), dont l’ouverture officielle est prévue ce dimanche 16 février 2025 à Kampala.

Et pour de nombreux observateurs, la consécration du Dr Blaise MOUSSA à la présidence de l'AAEA, est très loin d'être une manne tombée du ciel : le DG de CAMWATER est crédité d'avoir relevé une société d'État trouvée au bout du rouleau, et d'avoir significativement étendu la couverture du pays en approvisionnement en eau potable, et conduit une politique qui permet désormais aux ménages et aux industries d'avoir régulièrement de l'eau dans les robinets.