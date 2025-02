L'action! Cette chose qui manquait à la politique camerounaise! :: CAMEROON

Si vous faites quelque chose, vous aurez des détracteurs contre vous. Et certains fanatiques suivent ces détracteurs sans comprendre!

Quel est le rôle d'un député ? C'est d'aller à l'Assemblée nationale souffler dans le vuvuzela ou c'est d'aller à l'Assemblée nationale porter les intérêts de sa population ou demander et obtenir plus de ressources pour sa population ? On veut même quoi dans ce pays? Inversion des valeurs !

Seulement parce que l'Honorable Djeumeni Benilde restituait son 17eme forage aux populations de Mbanga et faisait son bilan parlementaire, chose que ses aînés n'ont jamais fait, il a eu droit à tout type de calomnies. Au lieu d'investir leur part d'argent pris à l'Assemblée pour l'Action, ils ont dépensé pour calomnier celui qui travaille un peu.

Peine perdue !

Les populations de Mbanga lui ont dit que s'il voyait encore là où il pouvait prendre l'argent pour leur ajouter des forages et des routes, alors qu'il n'hésite pas à en prendre ! Depuis 70 ans, la ville de Mbanga n'avait pas eu un seul kilomètre de goudron. Elles ont trouvé leur député qui frappe à toutes les portes et elles ne le lâcheront plus! Choisissez votre camp! Si vous voulez aboyer, alors choisissez les aboyeurs!

Quant aux détracteurs, apprêtez-vous à pleurer davantage car, Djeumeni sera réélu par sa population en récompense à son travail bien fait ! Il faut seulement travailler aussi pour ces populations en détresse à travers le pays. La calomnie ne paiera plus électoralement!

J'ai passé de bons moments à Mbanga ce dimanche 09 février 2025 et je souhaite que ce genre d'occasions se multiplie à l'infini !

Les électeurs savent quel camp choisir. Avec Nous-autres, c'est désormais l'action et c'est la leçon que nous tirons de notre maturité politique.

C'est le sens du nouveau parti qui est le nôtre. Le SDF s'est rajeuni et ça paie déjà !

Suivez-nous !

Suivez l'action !