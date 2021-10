Carrefour Market célèbre ses quatre ans de présence au Cameroun :: CAMEROON

Plusieurs activités au menu de cette célébration.04 ans de présence effective au Cameroun ça se fête !

Du côté de Cfao retail, les petits plats ont été mis dans les grands pour faire vivre à leur clientèle un anniversaire comme seule l’enseigne peut leur en offrir.

Depuis le 30 septembre, c’est une véritable ambiance de fête qui règne dans les supermarchés Carrefour avec en bonne position des machines à tombola qui feront. Sans doute de nombreux gagnants parmi les clients de l’enseigne Carrefour.

Pour Florence Etong une cadre chez Cfao retail , le principe est simple: « chaque client qui fait un achat d’au moins 25000 f est éligible à la tombola, pour ce , il pourra grâce à son reçu essayer de gagner les lots mis en jeu par Carrefour à l’occasion de son quatrième anniversaire parmi lesquels une moto et une voiture. »

Il faut rappeler qu’en quatre ans de présence effective au Cameroun, les responsables de Cfao Retail par l’entremise du directeur général Luc Demez se disent satisfaits de l’évolution de l’enseigne en terre camerounaise « On est heureux chaque année de fêter l’anniversaire et puis surtout d’en faire profiter au maximum de nos nombreux clients. Quatre ans, quatre supermarchés, donc on tient le rythme ...Je pense que quand on est arrivé ici au Cameroun, peu étaient ceux qui croyaient en nous et en cette capacité surtout de développer le Made in Cameroon et de le soutenir au maximum. Par rapport aux estimations, les chiffres sont très bons. Par rapport à ce qu’on avait estimé de ce marché, on est donc satisfait de l’affluence, du nombre de clients qu’on a par rapport à ce qu’on appelle le panier moyen. Nous sommes heureux et satisfaits des performances de nos quatre supermarchés ».

Il faut noter que Carrefour Market a fait de la promotion du Made in Cameroun son principal cheval de bataille . Pour y arriver,Carrefour Market travaille avec plus de 400 partenaires locaux au Cameroun. Ceux-ci livrent dans les quatre supermarchés des produits frais et des produits fabriqués localement. Pour cette raison, Carrefour Market projette déjà la création de nouvelles enseignes dans les autres villes du pays. De préférence les capitales de ces régionales.