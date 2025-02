CAMEROUN :: Candidat du RDPC à la Presidentielle de 2025 : La Presse désigne Paul Biya ou Rene Sadi :: CAMEROON

Le message de Paul Biya à la jeunesse Camerounaise s’est fait avec un zeste de campagne électorale. Avec comme candidats Paul Biya lui-même et son ministre de la Communication Rene Sadi. La presse y est revenue.

Aussi, face aux critiques et denonciations, Paul Biya s’est engagé, sous forme de profession de foi « je vous tiendrai toujours le langage de la vérité » Et la vérité, c’est que malgré les contraintes, nombreuses et complexes, qui entravent nos efforts de développement, nous avons, ensemble, énormément accompli. De formidables progrès ont en effet été enregistrés ces dernières années, grâce à notre action commune et au soutien sans faille que vous m’avez apporté.

Le quotidien Le Messager, paraissant à Douala estime que « Paul Biya, déjà en campagne électorale ». À l'adresse de ceux qui en doutaient encore, le chef d'État, définitivement lancé à la conquête des voix utiles de la jeunesse, donne les signes d'un candidat en campagne électorale avant l'heure.



Une opinion partagée par La Voix du Consommateur, journal specialisé dans la defence des consommateurs qui pense que Face aux jeunes exaspérés : Paul Biya se déclare candidat. Pour le journal, Dans son message diffusé en direct le 10 février dernier, le Président de la République, 92 ans et 42 ans au pouvoir, a indiqué aux jeunes qu’il sera ‘’ toujours à leurs côtés pour relever les défis auxquels ils sont confrontés ‘’.

Des propos considérés par plusieurs analystes comme une déclaration de candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Entre-temps, une grande majorité de jeunes croupit dans la précarité et le manque d’emplois. Certains ont trouvé refuge dans la délinquance, le banditisme, l’alcool, la drogue, les stupéfiants, les déviances sexuelles, la prostitution, la dépravation des mœurs.

Dans cette dynamique de la campagne presidentielle, Transition, un journal de Yaoundé specule sur René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et ponte du Rassemblement Democratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé « Si c’était lui le candidat surprise du Rdpc pour 2025 en cas de désistement de Biya ? » René Emmanuel Sadi, Ministre de la Communication, grande figure politique du Cameroun, a traversé les époques d'Ahidjo et Biya sans encombres.

À bientôt 77 ans, réputé discret, ce diplomate de carrière et homme de l'ombre dispose d'un réseau solide et d'une réputation d'intégrité. Soutenu par de nombreux membres du bureau politique, il incarne à la fois la continuité du système et un possible renouveau. Il pourrait être le candidat du Rdpc pour la présidentielle de 2025, si Paul Biya renonce à se représenter. Mais, son âge et son appartenance au sérail pourraient aussi être des obstacles.