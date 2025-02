CAMEROUN :: Le lycée de Newbell a désormais son centre des pépites :: CAMEROON

L’inauguration a eu lieu le samedi 08 février dernier sur le site nouvellement construit dans l’enceinte du lycée.

C’est l’œuvre des Pépites du Cameroun menée par l’association Jeunesse Art Culture Sport et Mémoire (JACSM) de Jean-Eric Sendé. Soutenu par l’ambassade de France au Cameroun et l’Institut français, ce programme mise sur le sport comme levier d’inclusion et de sensibilisation aux grands enjeux sociaux.



En effet les Pépites du Cameroun visent à favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes, en particulier des personnes vulnérables et des femmes.

À travers le sport, le projet porte des valeurs de solidarité, de respect et d’engagement citoyen, tout en sensibilisant aux problématiques des violences sexistes, de la santé et de l’environnement. Déjà présent dans cinq villes : Édéa, Bangangté, Buéa, Douala et Yaoundé , il s’inscrit dans une dynamique nationale.



C’est une initiative saluée par la proviseure de l’établissement, Epee Jacky : « Dès mon arrivée, j’ai vu qu’il manquait un espace pour permettre aux enfants de se détendre et de s’amuser. Aujourd’hui, c’est une grande satisfaction. » .

Pour elle, c’est un excellent moyen pour détourner le jeunes de la consommation des drogues ou de la consécration à d’autres pratiques pas catholiques.

Jean Charles Ledeau, consul de France au Cameroun, a souligné l’importance de cet engagement : « Le soutien à la jeunesse par le sport est essentiel. C’est un projet que nous portons à cœur à l’ambassade de France, car il est crucial d’investir dans l’avenir. »

Le représentant du sous-préfet de Douala 2 a, de son côté, assuré le soutien des autorités locales : « L’État sera toujours prêt à accompagner ce projet et à fournir les moyens nécessaires. »



Pour Jean-Eric Sendé, l’objectif est clair, il faut davantage misé sur le sport pour aider la jeunesse « Le sport véhicule des valeurs fondamentales, et c’est ce que nous voulons transmettre avec ce programme. » a-t-il déclaré.

Avec ce nouveau centre, les jeunes de Newbell disposent désormais d’un cadre pour s’épanouir et éviter les écueils de la rue. Le choix du terrain de Basket n’est dû au fait Jean Eric Sendé, celui qui conduit le projet fût un Basketteur ayant évolué au Cameroun et à l’etranger