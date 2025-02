CAMEROUN :: Incident à la Yong Francis Arena : Que s'est-il passé à Bamenda dans la journée d'hier ? :: CAMEROON

Le match de la 11e journée du championnat Elite One entre PWD Bamenda et Fauve Azur a été brutalement stoppé à la Yong Francis Arena de Bamenda après des tirs d'armes à feu provenant d'individus armés.

Cette attaque a semé la panique parmi les joueurs et les spectateurs, obligeant l'arbitre à interrompre la rencontre. L'incident a choqué les officiels et ravivé les préoccupations concernant la sécurité dans les stades camerounais.

Un membre de Fauve Azur, visiblement sous le choc, a exprimé son désarroi sur les réseaux sociaux :

« Nous ne continuerons pas ce match. Il vaut mieux donner les points à PWD. La vie de nos joueurs est plus importante que tout. Un match de foot avec des coups de feu ? » Ces propos ont été relayés par la journaliste Ankinimbom Cynthia II sur sa page Facebook.

Cet incident survient peu après une inspection du stade par Blaise Faustin Mbida, Secrétaire Général du CTFP, qui, quelques jours plus tôt, avait exprimé un avis plutôt favorable sur les efforts de modernisation de la Yong Francis Arena. Bien qu'il ait noté quelques améliorations à apporter, telles que les bancs et les barrières de protection, il s'était montré rassurant, affirmant que « les équipes ne devaient pas avoir peur » et que des garanties de sécurité avaient été fournies par le gouverneur.

Cependant, cet incident remet en question la réalité de ces assurances. Les tirs d'armes à feu révèlent des failles majeures dans la sécurité, menaçant non seulement les joueurs mais aussi les spectateurs présents dans le stade.

Ce fait marquant soulève des interrogations importantes concernant la suite du championnat. La Fédération camerounaise de football devra prendre des mesures pour restaurer la confiance et assurer la sécurité dans les stades. La Yong Francis Arena, malgré sa validation pour accueillir des matchs d'Elite One, se trouve désormais au cœur d'une polémique qui dépasse largement le domaine sportif.