CAMEROUN :: Concours de la ville propre de l'Ouest : la commune de Bangangté sacrée championne :: CAMEROON

La cérémonie de publication des résultats de ce concours s'est tenue ce 1er octobre 2021 dans la salle de conférence des services du gouverneur de la région de l'Ouest.

Le gouverneur, Augustine Awa Fonka a personnellement présidé la cérémonie. Le maire de la commune de Bangangté, Éric Niat, y est représenté par la 4e adjointe, Marie Antoinette Kepnang épse Nana. Recevant le diplôme de premier prix des mains du numéro 1 de la région, elle s'est dite honorée pour avoir été choisie par le chef de l'exécutif. Le chef service d'hygiène et d' assainissement de la commune du même nom, Honoré Tchaewo, faisait partie des envoyés du maire. Les communes de Dschang et de Mbouda ont respectivement occupées la 2e et la 3e place au classement des 40 collectivités territoriales décentralisées les plus propres que compte la région du soleil couchant.



Le concours régional dénommé " Ouest Villes Propres", est la première édition, organisée par l'ONU - Habitat à travers le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Le maire de Bangangté, baptisée "Ville eau potable" s'est dit heureux de ce prix qui marque le tout premier laurier remporté alors qu'il n'a été installé dans ses fonctions que le 31 juillet dernier. L'édile a rappelé qu'en plus des projets à implémenter en priorité dans les domaines agricoles, éducatif, sportif et sanitaire, l'accent sera favantage mis sur l'accès à l'eau potable, l'éclairage public et sur l'assainissement au sens large. Éric Niat et sa commune ont déjà les yeux rivés vers le niveau national. La ville de Bangangté sera l'unique représentante de la région de l'Ouest au concours national d'hygiène et de salubrité publique. A ce stade, les résultats seront connus le 04 octobre prochain à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Bangangté rivalisera d'adresse avec d'autres villes du Cameroun. Pour Augustine Awa Fonka, "la compétition sera rude, mais rien n'est impossible. Il faut juste rester confiant".

Pour arriver à ce résultat, la commune de Bangangté a séduit la commission d'évaluation qui a parcouru les villes de la région de l'Ouest entre le 13 et le 30 juillet dernier, quelques mois après l'élection du maire le 19 mai. Les opérations visées etaient le nettoyage des rues, l'aménagement et l'embellissement des espaces publics, la lutte contre les encombrements temporaires, l'enlèvement des ordures ménagères, entre autres.