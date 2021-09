CAMEROUN :: LE NOUVEAU DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA COOPÉRATION DE ESCG EST CONNU :: CAMEROON

Fabrice Sergent est le nouveau directeur du développement et de la coopération(DDC) de l'école supérieure de commerce et de gestion (ESCG) de Yaoundé. Arrivé dans la capitale politique du Cameroun lundi, 27 septembre 2021 à 23 heures, il a pris officiellement service ce mercredi 29 septembre 2021 en présence du Professeur Léopold Bertin Kouayep, directeur général de cet institut leader du paysage national de la formation professionnelle.

Fabrice Sergent est un visage bien connu de la météo de l'enseignement français, un haut cadre de l'administration qui a officié pendant plusieurs années au ministère de l'éducation nationale.

Il est assurément une bibliothèque d’expériences managériales, stratégiques et opérationnelles en matière de gestion des ressources humaines et des politiques de formation. Enseignant chevronné, sa riche et longue carrière professionnelle a connu une ascension fulgurante le 1er septembre 2011, date de sa nomination au poste d'inspecteur de l'éducation nationale affecté à la circonscription de Lille 2 Lomme. Fonction qu'il a exercé avec brio avant de faire valoir ses droits à la retraite il y'a quelques mois.

Ses principales activités et responsabilités professionnelles comprennent les champs de compétences suivants : Coordination d’une circonscription du 1er degré, inspection, contrôle et évaluation du personnel, mise en œuvre de la politique éducative, Pilotage et animation pédagogique, management, formation et conseil des personnels (catégorie A et catégorie B), contribution au fonctionnement de l’institution et à l’animation de réseaux de relations publiques, Pilotage administratif et développement compétitif en coopération interculturelle.

Fabrice Sergent arrive en Afrique pour sa deuxième fois, et au Cameroun pour sa grande première, en la faveur de sa nomination de directeur du développement et de la coopération (DDC) de l’ESCG-Yaoundé. Il aura pour mission de continuer les œuvres de ses prédécesseurs, Guy Meral. Jean Beucher et Mme Djemaïa Kerdha, à savoir, renforcer la franchise universitaire au sein de cette Business School de diplomation française, unique en son genre au Cameroun. À cet effet, au-delà des attributions singulières de son poste en terme de développement et évaluation des compétences, de création et renforcement des réseaux partenariaux avec les institutions, organisations, entreprises et établissements principalement européens et américains au Cameroun, il partagera ses expériences professionnelles avec le staff administratif local, les enseignants et les étudiants.

Fabrice Sergent contribuera également à revitaliser l’ESCG sur plusieurs plans, dans plusieurs services. Du haut de sa longue expérience professionnelle de plus de 40 décennies notamment au ministère de l’éducation nationale de la France, son appui-conseil-coaching à la direction des affaires académiques et de la Programmation est très attendu. Tout de même, il aura plusieurs ressources ou clés pour valoriser la direction de la recherche ainsi que le Service de la communication et des relations publiques. Tout compte fait, sa feuille de route semestrielle s’est tôt annoncée chargée. de quoi maintenir l’ESCG à son rang de business school ancrée dans la formation des jeunes camerounais déterminés à contribuer efficacement au développement durable, où qu’ils se trouvent.

Arrivée de ce spécialiste de la formation professionnelle qui a roulé sa bosse dans l'administration éducative française, vient une fois de plus certifier l'école supérieure de commerce et de gestion(ESCG) au rang d'institut leader de la formation professionnelle au Cameroun.