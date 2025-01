CAMEROUN :: Droit de Réponse à Jean Bruno Tagne : L’Héritage de Paul Biya et le Respect de la Vie Privée :: CAMEROON

Monsieur Tagne,

Votre tribune publiée dans le quotidien « Actu Cameroun » du 27 janvier 2025, concernant la situation du Cameroun et le président Paul Biya, appelle une réponse. Cette réponse vise non seulement à défendre l’intégrité du chef de l’État, mais aussi à rappeler l’importance du respect de la vie privée et de la dignité humaine, des valeurs essentielles pour toute société.

Vous avez porté des jugements sévères sur Paul Biya, évoquant sa famille, son âge et la durée de son mandat. Cependant, il est crucial de comprendre que la longévité au pouvoir n’est pas le seul critère pour évaluer un leader. La véritable mesure réside dans sa capacité à diriger avec sagesse, à incarner les aspirations de son peuple et à promouvoir la paix et la stabilité. Sous la présidence de Paul Biya, le Cameroun est resté un havre de paix dans une région souvent en proie aux conflits. Cette longévité témoigne d’une capacité à naviguer dans des eaux tumultueuses, une qualité rare dans le paysage politique mondial.

Vous semblez également minimiser l’importance de l’expérience acquise au fil des années. À 92 ans, Paul Biya a traversé des crises majeures, tant sur le plan national qu’international. Son expérience est un atout précieux pour un pays confronté à des défis complexes. Les nations qui ont su perdurer sont souvent celles qui ont combiné sagesse, continuité et adaptation.

Concernant vos critiques sur son prétendu désintérêt pour les souffrances des Camerounais, il est essentiel de rappeler que la gouvernance d’un pays ne se résume pas à une évaluation quotidienne. Le développement est un processus long et complexe, nécessitant du temps et des ressources. Paul Biya a initié de nombreux projets et réformes, parfois critiqués, mais visant à répondre aux besoins d’une population diverse. La transformation d’un pays ne se fait pas en un jour, et tout progrès doit être évalué sur la durée.

En ce qui concerne les attaques personnelles et l’intrusion dans la vie privée du président, il est impératif de rappeler que chaque individu, qu’il soit une personnalité publique ou non, a droit au respect de sa vie privée. Violer cette sphère par des accusations infondées est indécent et contraire aux principes de dignité humaine. La vie personnelle d’un homme d’État ne doit pas être un terrain de jeux pour les attaques politiques.

Enfin, la démocratie repose sur le suffrage universel. Paul Biya a été élu par le peuple camerounais, et c’est ce choix qui doit primer. La légitimité d’un président ne se mesure pas seulement à ses actes, mais aussi à la volonté des citoyens qui l’ont choisi. En tant que société, nous devons encourager un débat constructif plutôt que des attaques personnelles.

En conclusion, plutôt que de s’attarder sur des critiques ad hominem, engageons-nous dans un dialogue constructif qui promeut le respect et la paix. Le Cameroun mérite une discussion basée sur des idées et des projets pour l’avenir, et non sur des rancoeurs et des règlements de comptes.