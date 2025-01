CAMEROUN :: Lutte contre la vie chère: La lanterne de Zéphirin Koloko sur l'opération « Riz pour tous »​ :: CAMEROON

"Le contexte international marqué par de grandes crises à la fois sécuritaires et financières, impose au Cameroun une ingéniosité pour pouvoir nourrir sa population, et plus largement, lui garantir un accès aux produits de première nécessité à prix réduits. A ce sujet, le ministre du Commerce, adepte de la lutte contre la vie chère, retrousse à chaque fois ses manches lorsqu’il est question de monter au créneau pour offrir aux Camerounais les meilleures conditions d’accès aux produits de première nécessité. On peut à cet effet citer les ventes promotionnelles régulières, la veille de la disponibilité des produits, la guerre déclarée contre les spéculateurs véreux, les descentes régulières dans les espaces de commerce pour se rassurer du respect des prix homologués par le gouvernement.

Face donc aux défis alimentaires auxquels se heurtent quotidiennement les Camerounais, depuis ce mois de janvier, le ministre du Commerce a mis sur pied une opération visant à rendre accessible le riz, une denrée très prisée par les ménages camerounais. 50 kilogrammes de riz au prix de 15 000 frs Cfa. Le succès est planétaire.

« C'est une campagne lancée sous la supervision du Ministère du Commerce, mais c'est une campagne instruite par le Chef de l'État, pour accompagner les populations dans un contexte international extrêmement difficile », a rappelé le ministre du Commerce dès l’orée de l’opération spéciale.

En effet, c’est par la ville de Yaoundé que cette opération a été lancée. Le Boulevard du 20 Mai s’est ainsi transformé en paradis des consommateurs depuis le début du mois de janvier, considéré au Cameroun comme le mois le plus long.

Fidèle à son engagement d'assurer un suivi rigoureux de l’opération spéciale lutte contre la vie chère, le Ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, était personnellement sur le terrain pour superviser le bon déroulement des ventes. Une présence qui montre bien la détermination des pouvoirs publics à garantir l'effectivité de cette mesure sociale.

Pendant des jours, la mobilisation populaire pour cette mesure sociale aura été telle que Luc Magloire Mbarga Atangana fera la remarque suivante : « Au regard de l'engouement que cette campagne suscite depuis son lancement, nous pouvons affirmer que le Chef de l'État a vu juste en nous instruisant de lancer cette opération spéciale». Prévue pour s’arrêter le 10 janvier à Yaoundé, l’on est allé largement au-delà de ce calendrier initial.

Instruite par le Président de la République dans un contexte économique où le pouvoir d'achat des ménages est mis à rude épreuve, cette opération apparaît comme une bouffée d'oxygène pour les populations. C’est la raison pour laquelle elle s’est étendue aux communes.

Les communes, sourire aux lèvres

Le Ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, poursuit la décentralisation de l'opération spéciale de vente des produits de grande consommation, conformément aux hautes instructions du Chef de l'État. Ce mercredi 22 janvier 2025 aux esplanades des Communes de Yaoundé 1er et Yaoundé IV, l’effervescence était palpable. Une délocalisation qui s'inscrit dans la volonté gouvernementale de rapprocher davantage cette initiative sociale des populations.

« J’habite le quartier Étoudi et j’ai pu acheter un sac de riz de 50 kg à 15.000 FCFA alors qu'au marché, c'est au moins 25.000 FCFA », a témoigné Marie Eyenga, mère de quatre enfants, visiblement satisfaite de la bonne affaire qu’elle vient de d’effectuer à l'esplanade de la Commune de Yaoundé 1er.

« Nous avons commencé cette opération au Boulevard du 20 Mai, il fallait la délocaliser, aller au plus près des populations », a justifié Luc Magloire Mbarga Atangana

Le calendrier de cette campagne sociale s’est poursuivi avec l'Université de Yaoundé I et la Commune de Yaoundé VII qui ont accueilli l'opération ce jeudi 23 janvier, tandis que l'Université de Yaoundé II a pris le relai le samedi 25 janvier 2025. « Cette initiative est vraiment salvatrice », témoigne Pr. Jean-Paul M, enseignant à la Faculté des Sciences juridiques et politiques . « En ces temps difficiles, pouvoir acheter du riz à un prix aussi abordable est une bouffée d'oxygène pour les familles des universitaires ». Serge N, étudiant en Master en Sciences économiques et de Gestion , abonde dans le même sens : « Je n'aurais jamais pu m'offrir autant de riz habituellement. Le gouvernement montre qu'il se soucie réellement du pouvoir d'achat des étudiants. »

Il faut préciser que dans les universités, l'offre promotionnelle ne s'est pas limitée au riz. Les pâtes alimentaires (250g à 200 FCFA au lieu de 250 FCFA) et l'huile raffinée Diamaor (1250 FCFA le litre contre 1400 FCFA sur le marché) ont également été proposées à des prix particulièrement attractifs. Il faut souligner que l’opération à l’Université était accompagnée de milliers de repas offerts gratuitement aux étudiants par le Ministre du Commerce.

Et il n’y a pas que Yaoundé

Bien entendu, l’opération spéciale s’étend au-delà de Yaoundé. La commune de Ngoumou dans la Mefou-et-Afamba ( région du Centre ) a déjà bénéficié de cette initiative à deux reprises, dont la plus récente a eu lieu le mardi, 21 janvier 2025. Il y a également eu l’étape de Nkol- Afamba.

Sangmélima a été au rendez-vous le jeudi 23 janvier, tandis qu’Ebolowa a accueilli cette campagne le vendredi, 24 janvier 2025.

Douala n’en revient pas

L'esplanade de la Délégation Régionale du Commerce du Littoral à Akwa, située face ancien magasin Foukou, est devenue depuis quelques jours le point de convergence des populations de Douala. En cause, l'opération spéciale de vente des produits de grande consommation initiée par le gouvernement. Une action qui s'inscrit dans la politique gouvernementale de lutte contre la vie chère. Les statistiques sont révélatrices de l'engouement des populations pour cette initiative. Mercredi 15 janvier, ce sont 1200 sacs de riz qui ont trouvé preneurs. Jeudi 16 janvier, 1400 sacs ont été écoulés, suivis de 1500 sacs le vendredi 17 janvier. Cette journée de samedi 18 janvier a enregistré un pic avec plus de 2000 sacs vendus. Le prix de 15.000 FCFA le sac de 50 kg, explique en grande partie cet engouement.

Satisfait de cette adhésion massive des populations, le Ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a instruit la Délégation régionale du Littoral d'étendre cette campagne aux différents arrondissements de la ville de Douala. Une décision qui vise à faciliter l'accès des populations à ce produit de grande consommation.

Les responsables de la Délégation régionale du Commerce se montrent optimistes quant à la suite des opérations. Selon eux, les stocks disponibles sont largement suffisants pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Cette assurance vient à point nommé rassurer les populations qui craignaient une éventuelle rupture de stock face à l'affluence observée.

L'une des clés du succès de cette opération réside dans sa conception même. « Il est question dans cette opération, selon les instructions du Chef de l'État, de se rapprocher des populations à travers les ventes en circuit court. Circuit court c’est à dire sans l'intervention des intermédiaires. On vend de l'usine au consommateur, du producteur au consommateur ou encore de l'importateur au consommateur », a expliqué le Ministre Mbarga Atangana.

A cet effet, le dispositif sécuritaire mis en place par les Forces de Maintien de l'Ordre n'est pas en reste, garantissant le bon déroulement de l’opération dans une atmosphère calme et sereine. Cette organisation méticuleuse a particulièrement retenu l'attention du Ministre qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction.

Opération de charme



Il est prévu que toutes les autres régions bénéficient de cette grâce présidentielle. Face au succès de l’opération, beaucoup élèvent des voix critiques visant à faire croire à l’opinion publique qu’il s’agit d’amadouer le peuple dans le sens de la prochaine présidentielle. Il n’en est pourtant rien. Paul Biya, fidèle à son ambition de lutte contre la vie chère, reste égal à lui-même. Les opérations de vente promotionnelle n’attendent pas que la période électorale. C’est une tradition car il n’y a pas que durant les élections qu’on doit se nourrir à moindre coût.