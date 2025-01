CAMEROUN :: Renaissance politique: Evariste Fotso Fopoussi rejoint officiellement le Mrc à Bandjoun :: CAMEROON

Une bouffée d’oxygène dans les rangs du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). Un engagement politique officiel et solennel symbolisé, ce dimanche 26 janvier 2025 au siège départemental du Mrc-Koung-Khi, par la remise à Evariste Fotso Fopoussi de la carte de membre de cette formation politique dirigée par le Pr Maurice Kamto.

Après avoir reçu cette pièce officielle de Me André Marie Tassa, secrétaire du bureau de la fédération régionale du Mrc à l’Ouest, le nouveau militant et trésorier de l’unité « Justice et Equité » de Yom I, habillé par un boubou et un chapeau « chicha » aux couleurs du Mrc,a laissé couler son émotion, débordante.

Pour lui, cette « renaissance politique » est guidée par la conjoncture actuelle et ses convictions personnelles. Ce qui lui permettra efficacement de participer, une fois de plus, au combat pour la démocratie et le développement du Cameroun. Des options qui commandent l’alternance au sommet de l’Etat en 2025, année de l’élection présidentielle.

Nous y reviendrons…