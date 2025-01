CAMEROUN :: Le congrès du RDPC mettra fin à toutes les spéculations sur la candidature de Paul Biya :: CAMEROON

La présidentielle 2025 avance à grands pas. Déjà dans les états-majors des partis politiques et regroupements des partis politiques, on se prépare. La grande équation reste celle du Rassemblement De socratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé depuis 1982.

Paul BIYA, président National du RDPC et chef d’Etat sera-t-il candidat à sa propre succession ? Rien n’est moins sûr. Pour Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du RDPC qui s’est livré au journal Dikalo le candidat du Rdpc sera soutenu à fond par tous les Etats-majors de cette formation politique lors de la prochaine consultation électorale.

Seulement, depuis le mois de janvier 2025, le parti de la flamme ardente est en mode campagne électorale. A Yaoundé, capitale politique et siège des institutions, des affiches grandeur nature du champion du RDPC ont envahi les plaques publicitaires. Sous forme de bilan, elles vantent les mérites et les réalisations du Renouveau, philosophie politique de Paul Biya mise en place depuis 1982. Mais aussi les appels à candidature des militants de ce parti qui proviennent de toutes les régions du Cameroun.

Seulement, à l’état actuel des textes du Rdpc « Le président national du parti est son candidat à l’élection présidentielle »

Dans ces conditions, seul le congrès, instance suprême peut changer l’ordre des choses. Il y a longtemps qu’il n’a pas eu lieu et le parti semble usé et s’adapte défilement aux mutations du temps. Du coup, on spécule et le journal La Météo, paraissant à Yaoundé semble être « Dans les secrets des congrès ordinaire et extraordinaire ».

Les assises qui, d’une source introduite, pourraient avoir lieu à Yaoundé, pendant deux jours, à la première quinzaine du mois de mars, ont pour objectif de renouveler les membres du Comité central, Bureau politique et reconduire Paul Biya au poste de président national et candidat à la présidentielle de 2025.

Le quotidien Le Messager pense que le parti est « Déjà en campagne pour Biya ». La région de l'Extrême Nord considérée en même temps comme le vivier électoral du Rdpc, le bastion imprenable du Président Paul Biya et le baromètre de la mobilisation dans les régions septentrionales vibre déjà au rythme et à la cadence des élections présidentielles d'octobre 2025. Bien plus « Manaouda Malachie et le Rdpc en rangs serrés dans l’Extrême Nord ».

Le Cameroun est résolument entré en 2025 dans une année politique décisive. Une année de tous les défis pour tous les leaders de formations politiques, avec pour point culminant la présidentielle annoncée pour cette fin d’année.

Et le parti au pouvoir se mobilise bien à cet effet chez la fille aînée du Renouveau. Ecrit le journal L’Essor