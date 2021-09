CAMEROUN :: L'opinion sous le choc suite à une vidéo des policiers torturant un présumé voleur :: CAMEROON

L'opinion publique camerounaise sous le choc. Une vidéo abondamment partagée sur les réseaux, met en évidence, des policiers infligeant des sévices corporels à un présumé voleur

La scène qui conjugue humiliation et traitements inhumains, a lieu à Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Selon Martin Mbarga Nguelé le délégué général à Sûreté nationale ( Dgsn), le jeune homme est torturé au commissariat de sécurité publique du 18 ème Arrondissement de Yaoundé. Dans la vidéo, on peut voir clairement des policiers poser leurs rangers sur le jeune présumé voleur, avant de lui détruire les plantes des pieds à l'aide d'une machette. Le jeune homme hurle de douleur et crie de toutes ses forces, face à ses bourreaux. Dans sa sortie, le Dgsn fait savoir que les malheureux événements ont eu lieu dans la nuit du 15 au 16 septembre 2021. Monsieur Mbarga Nguelé informe que les policiers impliqués dans cette affaire de torture, ont été identifiés, et, seront punis, conformément aux lois en vigueur.

Cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, remet au goût du jour, la vive polémique de la menace du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, sur toute personne qui, porterait encore atteinte à l'intégrité physique d'un fonctionnaire de police en situation professionnelle. Pour la majorité des Camerounais, la spirale des bagarres entre forces de défense et de sécurité, est due à l'exaspération des populations, sur les abus commis par les hommes en uniforme