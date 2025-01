CAMEROUN :: La mère de l’activiste Djoubairou recherche son fils enlevé à Ngaoundéré :: CAMEROON

L’activiste Djoubairou, enlevé par des personnes non identifiées le 24 décembre 2024 à Ngaoundéré, reste introuvable. Sa mère, déterminée à retrouver son fils, s’est rendue à Yaoundé pour interroger les services de renseignement, mais sans succès. Cette affaire, qui a suscité l’indignation de la société civile, met en lumière les risques encourus par les défenseurs des droits humains au Cameroun.

Un enlèvement mystérieux

Djoubairou, connu pour son engagement en faveur de la transparence électorale, avait récemment publié une vidéo montrant un individu en possession d’une centaine de pièces d’identité destinées à la fraude électorale. Cette révélation avait fait grand bruit, attirant l’attention sur les pratiques douteuses entourant les élections au Cameroun.

Le 24 décembre 2024, Djoubairou a été enlevé par des hommes non identifiés à Ngaoundéré. Depuis, sa famille et ses proches sont sans nouvelles, malgré leurs efforts pour le localiser.

La quête désespérée d’une mère

La mère de Djoubairou, refusant de baisser les bras, s’est rendue à Yaoundé pour interroger les services de renseignement, notamment la DGRE, la DST et les Renseignements généraux. Malheureusement, ses démarches sont restées vaines. « J’ai fait le tour de l’ensemble des services secrets, mais personne ne peut me dire où est mon fils », a-t-elle déclaré, le désespoir dans la voix.

Cette situation soulève des questions sur l’efficacité des institutions chargées de la sécurité et de la protection des citoyens.

Une affaire qui inquiète la société civile

L’enlèvement de Djoubairou a suscité l’indignation de la société civile et des organisations de défense des droits humains. Ces dernières dénoncent une tentative d’intimidation visant à réduire au silence les voix critiques et à empêcher la révélation de pratiques illégales.

« L’enlèvement de Djoubairou est une attaque contre la liberté d’expression et la démocratie », a déclaré un représentant d’une ONG locale. « Nous exigeons que les autorités fassent toute la lumière sur cette affaire et garantissent la sécurité des activistes ».

Les défis de la transparence électorale

L’affaire Djoubairou met en lumière les défis liés à la transparence électorale au Cameroun. Les révélations de l’activiste sur la fraude électorale ont montré que des pratiques douteuses persistent, malgré les promesses de réformes.

Pour de nombreux observateurs, cette affaire illustre la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de garantir la protection des lanceurs d’alerte.

L’enlèvement de Djoubairou et la quête désespérée de sa mère rappellent les risques encourus par les défenseurs des droits humains au Cameroun. Alors que les autorités restent silencieuses, la société civile continue de se mobiliser pour exiger justice et transparence.

Il est essentiel que les institutions compétentes enquêtent sur cette affaire, retrouvent Djoubairou et garantissent la sécurité des activistes. En attendant, la famille et les proches de Djoubairou continuent de se battre pour connaître la vérité et obtenir justice.