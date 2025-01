Le Cameroun débouté par la Norvège sur la demande d'extradition de Lucas Ayaba Cho :: CAMEROON

Malgré plusieurs négociations entre l'Etat du Cameroun et la Norvège, Lucas Cho Ayaba estera en justice en Norvège et au pire des cas en Allemagne.

La Norvège évoque le non respect des droits humains au Cameroun avec des extraditions non légales de plusieurs refugiés, des assassinats divers et des tortures entretenues au niveau du Cameroun. La Norvège ayant ratifiée la charte européenne des respects des droits de l'Homme

La Charte des droits fondamentaux est une déclaration des droits adoptée le 7 décembre 2000 par l'Union européenne. Elle reprend en un texte unique l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union.

La justice norvégienne a ainsi prolongé jusqu’au 10 février 2025 la détention provisoire de Lucas Ayaba Cho, leader séparatiste camerounais, accusé de crimes contre l’humanité. C’est la troisième fois que sa détention, débutée en septembre 2024, est prolongée.

Lucas Ayaba Cho, dirigeant de l’Ambazonia Governing Council, reste sous les verrous en Norvège. Soupçonné de crimes contre l’humanité dans les régions anglophones du Cameroun, il est accusé d’avoir orchestré des actes de violence dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays, des zones en proie à un conflit séparatiste depuis 2016.

Arrêté le 25 septembre 2024, sa détention provisoire a été prolongée pour la troisième fois par la justice norvégienne, qui a fixé une nouvelle échéance au 10 février 2025. Lucas Ayaba Cho, vit en Norvège depuis plusieurs années et détient la nationalité norvégienne et allemande.

Le Cameroun, ne reconnaissant pas la double nationalité ne pourra plus se donner le droit de demander l'extradition de Cho Ayaba au cameroun. Ce dernier ayant perdu sa nationalité camerounaise aux yeux de la Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise

L' article 31 de cette même loi stipule dans son alinéa A,que tout Camerounais perd la nationalité camerounaise s'il acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère.

Du coup, l'Etat du Cameroun n'a plus des arguments pour demander l'extradition de Cho Ayaba au Cameroun dans le cadre de la "jonction de procédure liée à une coppération judiciaire qui n'existe d'ailleurs pas nous confie Me J. Kingue, Avocat au Barreau de Bruxelles et membre du conseil d'administration du CODE ( Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora)"

L'aarestatation de Ayuk Tambe au Nigeria en 2018, en même temps que huit de ses plus proches collaborateurs constitue une violation flagrante des lois par le Nigéria et le Cameroun sur la protection des refugiés politiques conclut-il.