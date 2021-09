CAMEROUN :: Cortex-Deconfinement: Symphorien TENNE, L'urgence d'une révolution de l'esprit :: CAMEROON

Paru en mai 2021 aux éditions Ices, l'essai de Symphorien TENNE intitulé Cortex -Deconfinement est écrit en 8 actes.

Cet essai est une psychothérapie. Psychothérapie à travers laquelle Symphorien TENNE dresse les maux de l'Afrique. Mais surtout fait réaliser que l'avenir de ce continent dépend d'abord des Africains eux-mêmes. Il balaie également tous les aspects desquels le développement du continent dépend, notamment la réforme des systèmes éducatif, sanitaire et militaire, la réappropriation de sa spiritualité, l’émergence de ses talents, le respect de l’environnement, la citoyenneté responsable, le culte de la vertu et des valeurs morales et un sursaut de nationalisme et de panafricanisme.



Si l'auteur prend la peine de décomposer les parties du cerveau, c’est pour constater avec désolation et amertume que le jeune Africain n’utilise que superficiellement les capacités ô combien grandes de son cortex. Alors que l’Afrique continue de courber l’échine devant les puissances étrangères qui prétendent sournoisement l'aider, il appelle ses populations à se défaire du mimétisme du copier -coller des pratiques occidentales et à se départir du complexe du colonisé qui participe de son aliénation culturelle. Pendant que le monde est depuis 2019 secoué par le Covid-19, la léthargie est la pandémie qui mine le continent depuis des décennies.

Symphorien TENNE insiste alors sur le fait que “la lutte contre l’ignorance devrait être un défi majeur pour libérer nos cerveaux jusque là formatés et embastillés…”. Et encourage la fin de la résignation et l’avènement d'une génération qui veut se faire entendre.



Plus on parcourt les pages, plus le profil de l'africain médiocre est dressé, plus le lecteur fait une introspection et se compare au citoyen deploré par Symphorien. La recherche effrénée de l'argent étant le leitmotiv de tout jeune de notre décennie, à l’écrivain de rappeler que “le développement est d’abord mental, éthique, spirituel et culturel avant d’être économique”.

Et cet essai n'est pas moins garni de connaissances sur diverses disciplines avec des chiffres et graphique à l'appui. Néanmoins, la remarque qui peut être faite à l'auteur est d'avoir plusieurs fois eu recours à Wikipedia comme source, dont la fiabilité peut-être remise en question, car étant une encyclopédie libre et alimenté par les internautes. Quelques écueils d'orthographe et absence de ponctuation à peine remarquables se sont également glissés dans l'ouvrage. Mais cela n'entame pas la qualité de cette œuvre très enrichissante pour son lecteur. Sur le ton de la satire, l’essayiste appelle donc les Africains à aller urgemment vers une révolution de l’esprit, des mentalités comme on va à la quête d'un trésor. La première démarche étant le déconfinement du cerveau pour activer sa capacité à réfléchir.

Premier véritable essai de l'auteur, Cortex- déconfinement est un must have et un must read qui va accélérer le réveil des Africains trop longtemps endormis.