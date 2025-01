CAMEROUN :: Humour : c’est parti pour la 5e saison de "Mon Premier Montreux Afrique" :: CAMEROON

La ville de Douala a accueilli hier 08 janvier le lancement du casting de la 5e saison de Mon Premier Montreux Afrique by Castel Beer.

Ce concours , qui traverse 10 pays francophones africains, a pour objectif de révéler la nouvelle pépite de l’humour africain, qui aura l’honneur de se produire au Montreux Comédie Festival en Suisse, en novembre 2025.

Le Cameroun, reconnu pour ses talents humoristiques, accueillera deux sessions de casting. La première à Douala, et la seconde à Yaoundé le 10 janvier. Malgré les attentes, seulement une quinzaine de candidats se sont présentés à Douala, un chiffre en baisse par rapport aux éditions précédentes. Chaque humoriste disposait de 5 à 7 minutes pour s’illustrer en démontrant son originalité, la pertinence de son thème et la maîtrise de son élocution.

« Ce qu’on recherche, c’est vraiment une personne capable de nous transporter dans son univers et de le partager avec un public international, tout en restant authentique et drôle », a expliqué Ludivine Bonjoux, directrice artistique du projet. Elle a aussi souligné l’importance de cette initiative pour Castel Beer, qui cherche à valoriser l’humour africain et son ADN culturel unique.

En plus des castings physiques, une option en ligne permet aux talents, même dans les régions les plus reculées, de tenter leur chance. Bien que le nombre de candidats retenus par pays soit habituellement limité à un ou deux, les talents camerounais pourraient bien surprendre par leur qualité.

Le prochain rendez-vous est fixé pour ce 10 janvier à Yaoundé, offrant une chance aux humoristes de ce côté de se distinguer. Tous les projecteurs sont déjà braqués sur novembre 2025, où l’Afrique fera rire le monde entier sur la scène du Montreux Comédie Festival. Mais avant, il faudra avoir l’honneur de franchir toute les étapes et pour celà, il faudra faire rire et épater le jury.