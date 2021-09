AFRIQUE :: 1xBet : où et comment télécharger l’app pour parier ? :: AFRICA

Voulez-vous parier sur l'une des meilleures applications de paris mobiles sur le continent ? Alors, 1xBet Afrique donne la possibilité de jouer de n'importe où. Android et iOS sont disponibles pour les joueurs. Les paris sportifs, les paiements, les stats et les flux en direct gratuits y sont fournis. Pour télécharger 1xBet mobile pour Android, suivez les étapes ci-dessous et profitez des paris.

Points forts de la société 1xBet Afrique

✅ Inscription super rapide (y compris l'inscription en un clic)

✅ Dépôts et retraits simples et faciles avec Orange, MTN, Airtel, et d’autres systèmes de paiement commodes sans frais

✅ Super bonus de bienvenue pour les joueurs africains jusqu’à 130 $ avec le code promotionnel 130AFRICA

✅ Application mobile formidable pour les paris en direct et les retraits instantanés

✅ Paris sportifs chargés avec de nombreuses options de paris sur le football suivis de la fonction “streaming HD”

Télécharger l’app : les étapes

Maintenant que vous savez ce qui rend l'application si spéciale, il est temps de comprendre comment la télécharger.

Si vous utilisez votre iPhone ou autre gadget sous iOS, vous pouvez facilement retrouver 1xBet app dans l'App Store. Notre conseil : modifiez la région de votre ID dans les réglages de votre pays à Chypre, parce que l’app n’est pas présentée dans chaque région africaine.

Cependant, les utilisateurs d'Android n'ont pas cette option. En effet, le Google Play Store, anciennement Android Market, ne prend pas en charge les applications de paris. Mais vous pouvez obtenir l'application Android en suivant les étapes simples ci-dessous :

Cliquez sur ce lien de téléchargement pour lancer le processus. Ce lien est gratuit et sécurisé. Faites défiler vers les Paramètres, ensuite – Sécurité pour cocher l’installation des apks de sources pas officielles. Installez l’apk chargé. Voilà, l'appli est prête à marcher.

Pourquoi utiliser l’app ?

Maintenant que vous avez téléchargé l'app, nous allons maintenant vous montrer comment l’utiliser.

Alors, c’est une application de paris multifonctionnelle qui vous permet d'effectuer toutes sortes d'opérations de paris. Vous pouvez vous inscrire, déposer, retirer, encaisser, parier en direct et effectuer de nombreuses autres fonctions. Tout ce que vous pouvez faire sur le site principal de la société, vous pouvez également le faire sur l'application.

En fait, les paris sont beaucoup plus faciles ici. Contrairement au site principal qui peut parfois sembler occupé, l'application est compacte, concise et très conviviale.

L'application compile une sélection des derniers matchs en direct sur l’écran d’accueil, ce qui facilite grandement l'accès des parieurs à la section des paris en direct. Chaque événement en direct est accompagné d'outils tels que des statistiques en jeu et des flux virtuels, ce qui vous permet de suivre facilement le match en direct et de placer vos paris en conséquence.

De plus, 1xbet l'application propose l'une des plus grandes offres de bonus de bienvenue sur le continent. Les nouveaux clients sont éligibles à une prime de bienvenue de 100%, jusqu'à un maximum de 60 000 XAF / XOF ou 100 $.

Et notre code 130AFRICA aide à augmenter ce cadeau jusqu’à 78 000 XAF / XOF ou 130 $. Pour obtenir ce bonus dans l'application, faites comme suit :