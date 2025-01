CAMEROUN :: Calixthe Beyala révèle que Paul Biya a combattu sa candidature à la Francophonie :: CAMEROON

La romancière Calixthe Beyala, connue pour ses œuvres littéraires engagées, a récemment fait des révélations surprenantes concernant ses relations avec le pouvoir camerounais. Dans un échange sur les réseaux sociaux, elle a affirmé que le président Paul Biya avait personnellement combattu sa candidature à un poste au sein de la Francophonie. Ces déclarations interviennent dans un contexte où Beyala exprime son soutien aux prises de position critiques de certains évêques camerounais, qui appellent ouvertement au départ de Paul Biya.

Calixthe Beyala et les critiques contre Paul Biya

Depuis plusieurs jours, Calixthe Beyala se réjouit des homélies enflammées de certains princes de l’Église catholique, qui ont publiquement demandé le départ de Paul Biya. Elle a notamment réagi aux propos de Mgr Yaouba Hourgo, évêque de Yagoua, qui a déclaré préférer voir « le diable au pouvoir plutôt que l’homme du 6 novembre 1982 ».

Beyala a renchéri en affirmant que même le diable ne pourrait pas faire pire que le régime actuel. Ces déclarations, jugées excessives par certains, reflètent son désenchantement face à la gouvernance de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982.

Une candidature sabotée à la Francophonie

Interrogée par un internaute sur sa prétendue « haine subite » envers le pouvoir après avoir « mangé à leur table », Calixthe Beyala a fermement nié avoir jamais bénéficié du système. Pire, elle a révélé que sa candidature à un poste au sein de la Francophonie avait été activement combattue par Paul Biya lui-même.

« Je n’ai jamais rien bénéficié du système. Pire, ma candidature à la Francophonie a été combattue par Paul Biya », a-t-elle déclaré. Cette révélation met en lumière les tensions entre l’auteure et le régime, ainsi que les obstacles auxquels elle a dû faire face dans sa carrière internationale.

Un soutien aux voix critiques de l’Église

Calixthe Beyala soutient ouvertement les prises de position des évêques camerounais, qui appellent à une alternance politique. Elle salue leur courage et leur engagement en faveur du changement, estimant que le Cameroun a besoin d’un nouveau leadership pour sortir de l’impasse actuelle.

Son soutien à ces voix critiques s’inscrit dans une démarche plus large de dénonciation des abus du régime et de plaidoyer pour une gouvernance plus juste et transparente.

Les réactions sur les réseaux sociaux

Les déclarations de Calixthe Beyala ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Les hashtags #CalixtheBeyala et #PaulBiya ont rapidement trendé, rassemblant des milliers de commentaires et de débats.

Pour certains, ses révélations confirment les luttes d’influence et les pratiques opaques du régime. D’autres, cependant, critiquent son ton jugé trop virulent et remettent en question ses motivations.

Les révélations de Calixthe Beyala sur le sabotage de sa candidature à la Francophonie par Paul Biya ajoutent une nouvelle dimension aux critiques contre le régime camerounais. En soutenant les voix de l’Église qui appellent au changement, elle renforce le mouvement en faveur d’une alternance politique.

Alors que le Cameroun s’approche d’un virage décisif de son histoire, ces prises de position rappellent l’importance de la mobilisation collective pour exiger des réformes et un avenir meilleur. Reste à savoir si ces appels seront entendus et si les Camerounais parviendront à tourner la page du régime de Paul Biya.