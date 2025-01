CAMEROUN :: Selon la presse, Paul Biya confirme sa candidature à sa propre succession :: CAMEROON

Paul Biya est-il candidat à sa propre succession en 2025 ? Il n’y a plus de doute. Cela transpire de son message à la Nation le 31 Décembre 2024. La presse en parle.



Au départ, il y a eu cet extrait de son discours « Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien, face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés » Très parlant qui se passe de toute ambigüité.

Au sujet de cette Présidentielle 2025, le quotidien Mutations paraissant à Yaoundé, capitale politique et siège des institutions parle d’« Alerte surchauffe ». Et confirme que Plus qu’éventualité, la candidature du chef de l’Etat à la prochaine élection, esquissée dans son message à la nation le 31 décembre 2024, suscite des réactions enflammées sur les réseaux sociaux et particulièrement au sein du clergé catholique.

Une position partagée par le quotidien Le Messager de Douala qui donne la palme d’or au département de la lekié, région du centre pour insinuer que « Paul Biya donne raison à la Lékié ». Quelques jours seulement après la déclaration finale d’Henri Eyebe Ayissi, Chef de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc de la Lékié, à l'issue des assises élargies de Yaoundé, le président de la République, lors de son message à la nation, le 31 décembre 2024, répond favorablement à l’Appel du peuple.

Bien plus et pour Gouvernance Presse, un autre journal de la capitale « La Lekié, pionnière des appels à candidature de Paul Biya ». Le département de la Lekié est connu comme un bastillon imprenable du Rdpc. Chose qui se confirme chaque jour par le soutien que ce département a pour Paul Biya, président national du parti de la flamme.

En octobre 2021, de manière inattendue, le ministre Henri Eyebe Ayissi, chef de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc dans la Lekié a lancé accompagné de ses autres camarades du parti, avait alors demandé à Paul Biya de se représenter à l’élection présidentielle 2025…

Comme starting blocks à cette élection se trouvent les Inscriptions sur les listes électorales qui permettront aux citoyens d’exercer leur devoir de vote. Cameroon Tribune le quotidien National à capitaux publics tire sur la sonnette d’alarme pour dire que « Le temps est compté ».

Elections Cameroon (Elecam) lance officiellement ce lundi à Mbankomo, les opérations annuelles de révision du fichier électoral. Et en raison du calendrier politique de l’année, les électeurs potentiels ont intérêt à des dépêcher, car les inscriptions s’arrêteront automatiquement dès la convocation du corps électoral.