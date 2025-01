CAMEROUN :: Paul Biya dirige t-il toujours ? : Son gouvernement a 6 ans ce samedi 04 janvier :: CAMEROON

Depuis l'existence du Cameroun, le gouvernement du 04 janvier 2019 est le tout premier à battre le record de longévité de six ans.

En effet, le 04 janvier 2019, un remaniement gouvernemental a vu l'entrée de Joseph Dion Ngute, comme Premier ministre, en remplacement de Philemon Yang qui avait passé 10 ans au poste. Et depuis ce 04 janvier 2019, Paul Biya le président de la République, n'a plus jamais bougé un seul pion. Des membres du gouvernement sont morts (quatre) depuis 2021. Aucun n'a été remplacé.

Les gouvernements du 02 mars 2018, et plus encore celui du 04 janvier 2019, sont, selon certaines langues, et à tort ou à raison, attribués à Ferdinand Ngoh Ngoh le perpétuel secrétaire général de la présidence de la République, et à Chantal Biya la Première dame du Cameroun. Pour plusieurs observateurs, la longévité exceptionnelle du gouvernement du 04 janvier 2019, et qui entame sa septième année ce dimanche, est une preuve que Paul Biya n'est plus celui qui gouverne le Cameroun. Pour eux, il règne comme le Roi d'Angleterre, sans gouverner. " Il n'y a pas remaniement gouvernemental parce ce n'est pas Paul Biya qui a formé ce gouvernement. Ceux qui l'ont ne peuvent pas le refaire, parce que s'ils forment un nouveau gouvernement et conservent les mêmes postes de puissance, alors personne ne va les croire. Même au sein du gouvernement, on doute qu'un remaniement puisse vraiment venir de Paul Biya, 92 ans ( officiel ), à moins qu'il ne soit lu par lui-même. Si Biya lui-même ne lit pas un nouveau gouvernement, les ministres ne vont pas obéir : ils sauront de qui ça viendrait", fait savoir un activiste politique.

Dans les habitudes du président de la République, ses gouvernements ont rarement dépassé deux ans. Il arrivait même à Paul Biya de remanier après 6, 8 mois. La longévité de ce gouvernement qui amorce sa septième année, donne lieu à toutes sortes de conjectures dont la pertinence et la légitimité reposent toutefois sur la connaissance qu'on a de Paul Biya, en matière de gestion de ses nombreux gouvernement.

Et à quand l'équipe Dion Ngute 2 ? A quand le remplacement des membres du gouvernement décédés ? Étaient- ils donc inutiles ou juste en complément d'effectif ? Dans tous les cas, joyeux anniversaire au gouvernement du 04 janvier 2019, et particulièrement à Célestine Ketcha Courtès, Manaouda Malachie, Achille Bassilekin III, Jean de Dieu Momo, Georges Elanga Obam.