Lettre ouverte du MPDR à M. MAMADOU MOTA,Vice – Président Mouvement pour la Renaissance du Cameroun :: CAMEROON

« Le plus grand mal qui s’est installé dans notre pays, se résume maintenant en une forme de divagation des intelligences et de la connaissance. Cette tare ouvre la voie à la propension, que des citoyennes et de citoyens avertis ou non avertis, bradent ce qui est le plus cher dans l’identité nationale, compromettent sans hésitation des valeurs essentielles, et travestissent voire trahissent nos intérêts nationaux, sur l’autel des ambitions personnelles, de l’ignorance réelle ou supposée, ou encore des rancœurs cruelles ».

Monsieur le Vice – Président,

Cher Compatriote,

Par un communiqué du 27 Août 2021, Monsieur NJI ATANGA PAUL, Ministre de l’Administration territoriale dans le Gouvernement de la République, a demandé aux associations étrangères en activité sur le territoire camerounais, de satisfaire à certaines exigences de routine.

Dans une réaction largement diffusée dans les réseaux sociaux, vous vous êtes élevé contre l’acte du ministre, usant de toutes sortes de qualificatifs imprudents, et culminant avec un « appel à la désobéissance civile »

Monsieur le Vice – Président,

Je ne suis pas seulement surpris par votre sortie, je suis effrayé qu’une telle réaction vienne d’un responsable politique au plus haut niveau, d’une formation politique très en vue, et pour laquelle je garde un respect et manifeste des égards somme toute avérés à ce jour. En me rappelant que vous avez été privé de liberté durant de longs mois, j’ai du mal à comprendre que vous en ayez ramené autant d’aversions et d’incompréhensions à l’endroit des institutions de la république, au lieu d’une plus grande célérité, une plus grande sagesse et une meilleure compréhension des jeux et des enjeux d’un Etat sur la scène internationales, notamment ce qu’il représente, comment s’expriment ses intérêts nationaux, et enfin comment le citoyen, mieux le responsable politique, leader d’opinion aspirant à la gestion du pouvoir, encadre, défend et préserve ceux-ci.

Monsieur le Vice-Président,

Les Etats sont souverains, libres, pleinement et discrétionnairement compétents, quand il s’agit d’admettre des personnes morales étrangères sur leur territoire, qu’elles soient publiques ou privées, qu’elles soient mercantiles ou humanitaires et philanthropiques. Il en va de même des personnes physiques.

Les admissions se font sur la base de conventions d’établissement qui prennent diverses formes et dénominations juridiques : Accord de siège ; Accord de coopération ; Convention de coopération ; Accord de coopération ; Protocole d’Accord ; Accord de partenariat. Ces instruments peuvent être très complexes ou très simplifiés Pour votre gouverne, il s’agit dorénavant de toute une spécialité dans la riche, impressionnante et dense matière du Droit international.

Quelle que soit la dénomination, association, fondation, institut, congrégation et autre, il s’agit de personnes morales de droit étranger, c’est-à-dire qui ont pris naissance dans des régimes et systèmes juridiques étrangers, là où elles ont été agréées, là où leur acte constitutif a été déposé, examiné, considéré et validé.

Chaque Etat détermine, selon ses propres lois et en fonction des objectifs qu’il se fixe, les critères d’admission sur son territoire, d’une organisation étrangère. Et même s’il y a une loi, un cadre et des orientations précises de caractère général, c’est au cas par cas, selon sa souveraine discrétion, que l’Etat prend sa décision.

Monsieur le Président,

Aucun Etat ne saurait admettre sur son territoire, une organisation étrangère non seulement qui échappe à son contrôle, mais qui par ailleurs, mène des activités de nature à déroger aux termes de référence de son cahier de charges que consacre la convention d’établissement. Faudrait-il le rappeler, ces instruments contiennent de nombreux avantages et facilités touchant au statut des personnes, des biens, des ressources et des projets et programmes. Il s’agit des conditions d’entrer et de séjour des responsables et agents, du financement, des exonérations des taxes et des droits de douane, de la destination des matériels roulants après utilisation, des lieux d’implantation des projets et des adéquations avec la politique du gouvernement.

Dans la pratique, un rapport d’activité très strict et du reste régulier, doit être soumis au gouvernement, et des compétences de supervision, de contrôle et de sanction, s’exprimant par l’implication de certains départements ministériels, doivent être exercées en permanence. Il faut se résoudre à comprendre et à mesurer, les conséquences du contraire, c’est-à-dire d’une négligence, d’une défaillance voire d’un abandon complet de cette fonction opérationnelle.

Monsieur le Président,

Je veux bien mettre votre sortie sur la faute compréhensible et pardonnable, à cause d’une absence d’information, de renseignements et d’enseignements sur ces questions. Toutefois, je refuse d’accepter qu’à ce niveau de responsabilité, un homme politique s’exprime de façon à construire le sentiment, qu’il invite objectivement des entités étrangères à violer les lois nationales du Cameroun, à se départir de leurs obligations conventionnelles, à piétiner la souveraineté de notre pays, à défier l’autorité publique de chez nous, et plus loin à banaliser la souveraineté nationale camerounaise. Voulez-vous instrumenter des associations étrangères à se comporter en ETAT DANS L’ETAT AU CAMEROUN ? Auriez-vous l’ambition de demander à ces personnes étrangères, de désobéir au Gouvernement camerounais et de vous obéir dorénavant ? Serait-ce alors la logique d’un coup d’Etat ? Il y a là, une chaîne d’interrogations qu’on ne saurait traiter de simples inquisitions malveillantes.

Je vous prie de comprendre que la demande de Monsieur le Ministre de l’Administration territoriale est d’autant plus pertinente, que certaines associations étrangères, non déclarées, non autorisées, chassées d’autres pays, mènent des activités dans certains cas dangereuses, pernicieuses et immorales. Certaines autres, établies régulièrement, outrepassent leurs obligations, pendant qu’on en trouve dont les instruments conventionnels ne sont plus valides et des titres de séjour périmés. C’est cette anarchie que le Gouvernement veut combattre, mettre de l’ordre, assainir la sphère, restituer notre pleine, entière, souveraine et discrétionnaire autorité.

Monsieur le Président, cher Compatriote, j’admire votre ténacité et loue votre constance dans l’action politique. Je formule le vœu que votre énergie débordante, s’éloigne de l’exercice politique uniquement et permanemment conflictuelle, pour embrasser l’esprit du dialogue, de la tolérance et de la réconciliation. Je suis fortement convaincu, que c’est dans une coexistence sage et pragmatique des diversités, des différences et des concurrences, que nous pourrons sauver notre pays de la fracture, en réussissant chacun ses ambitions personnelles. Il est plus que temps, car les prochaines générations frappent déjà à la porte et ne manqueront pas de nous demander, avec empressement et colère, des comptes.

Humbles, fraternelles, et patriotiques salutations.