CAMEROUN :: Bangangté : Marcel Niat Njifenji danse à l’intronisation de sa fille :: CAMEROON

La cérémonie s’est déroulée le 28 aout dernier au quartier Batela, dans l’arrondissement de Bangangté, chef-lieu du département du Ndé, dans la région de l’Ouest au Cameroun.

Le président du Sénat s’est levé et a fait allégeance à sa fille, Marie Paule Niat, devenue pour la circonstance, Maveun Yanang (successeuse de la matriarche Yanang décédée il y a 18 ans, Ndlr).

A sa gauche du patriarche, son épouse, Marcie Niat et Jean Daniel Niat, à sa droite, le maire de la commune de Bangangté, Eric Niat, le député, Hon. Jean Claude Feutheu, le conseiller régional, Jules François Famawa. Marcel Niat esquisse les pas de danse, sous fond des rythmes du terroir. Toute l’assistance est debout. Des photographes et caméramans se bousculent ; chacun cherchant le meilleur angle de prise de vue. Des journalistes prennent des notes. La griotte, Pauline Tchalon l’arrose d’éloges. Elle revisite ses états de services et lui rappelle que le peuple du Ndé l’aime. « Tu es le parapluie des peuples du Ndé », clame-t-elle en chanson dans un style de slam qui lui est propre. Elle ajoute en demandant à Marcel Niat de dire au père de la nation, Paul Biya que « nous le portons à cœur pour avoir permis que tu travailles à ses côtés et ce pour que le Cameroun soit prospère et en paix ». Et de conclure « tes enfants sont fiers de toi. Nous prions chaque jour afin que le tout puissant te prête longue vie ». Le président du Sénat et son épouse regagnent leurs places après avoir bu la coupe de vin de palme que la reine mère leur a donnée. En contrepartie de la bénédiction reçue, le couple Niat a déposé de l’argent dans la corbeille déposée devant l’élue.

Les invités de marque et les participants à la cérémonie ont suivi les traces de Marcel et Marcie Niat en faisant le même geste. En peu de temps, les billets de banque ont rempli la corbeille. Marie Paule Niat est installée dans un chapiteau décoré aux couleurs du tissu des peuples grassfield communément appelé le « Ndop ». Majestueuse, souriante pendant toute la cérémonie, elle s’est dite honorée et a fait la promesse d’encadrer ses enfants comme la défunte grand-mère le faisait. Sa reconnaissance allait également à l’endroit des près de 15 associations féminines et groupes de danse ayant rivalisé de chorégraphie à la cérémonie pendant les intermèdes.

Avant de faire son entrée à la place des cérémonies, Marie Paul accompagnée de la famille, s’est retrouvée au caveau rénové et où repose grand-mère. Elle y a obtenu ses attributs de nouvelle grand-mère. Il s’agit des bracelets à porter à la main gauche et droite, un sac cousu avec le Ndop qu’elle tient à sa main droite, une queue de cheval et une calebasse géante. Pour l’assistance, « tout est bien qui finit bien. Maveun Yanang est morte, vive Maveun Yanang ».