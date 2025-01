CAMEROUN :: DÉCLARATION DU MRC SUR L’ENLÈVEMENT DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DU NORD-OUEST :: CAMEROON

Une information actuellement en circulation sur les réseaux sociaux, que nous évoquons sous toutes réserves, fait état de l’enlèvement, le 29 décembre 2024, à Bamenda, du Procureur Général près de la Cour d’Appel du Nord-Ouest, Monsieur NCHANG Augustin.

Si cette information était confirmée, elle viendrait s’ajouter à l’enlèvement suivi, de tortures physiques graves, du Sous-préfet d’IDABATO, dans la Région du Sud-Ouest, Monsieur Roland EWANE, dans la nuit du 1er au 2 octobre 2024.

Plusieurs mois après l’enlèvement de ce dernier, on reste sans nouvelles de ce serviteur de l’État dont le sort ne semble plus préoccuper au sommet du pouvoir.

La véracité du nouvel enlèvement viendrait rappeler, par une nouvelle douleur pour la famille de la victime et la Nation, l’absurdité de la poursuite de ce conflit armée qui se poursuit à bas bruit et dont les clefs de sa résolution restent entre les mains de l’État.

Le Président de la République est, dit-on, le citoyen le plus informé du pays, ce qui serait tout à fait normal. L’enlèvement du malheureux Procureur Général aurait eu lieu dans la soirée du 29 décembre. Comment dans ce cas, le Président de la République n’a-t-il pas eu un mot de compassion pour la famille du haut magistrat lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2024 ? Il a préféré se voiler la face sur la réalité des difficultés sécuritaires du pays, qui continuent de faire des victimes, et répéter, tel un mantra, l’unicité et l’indivisibilité du pays, comme si cela constituait un obstacle à la résolution de la crise anglophone.

Comment comprendre qu’à défaut du Chef de l’État, le Premier Ministre, chef du Gouvernement, n’ait pas réagi, plusieurs jours maintenant après le kidnapping allégué ?

Sous toutes réserves, en mon nom personnel et au nom des militantes, militants et sympathisants du MRC, au nom de tous les Camerounais épris de paix, j’exprime à la famille du haut magistrat, NCHANG Augustin, ma sincère compassion et ma totale solidarité.

Le MRC invite ses ravisseurs à ne pas attenter à sa vie et à ne pas lui infliger le moindre acte de torture.

Le MRC exhorte les dirigeants actuels du pays à faire montre d’empathie à l’égard de tout camerounais dans la détresse et à plus forte raison quand un représentant de l’État se retrouve dans une situation aussi dramatique en plein exercice de ses fonctions.

Le MRC invite le Gouvernement à communiquer enfin et en urgence sur le sort de ce haut magistrat, pour le moral de la Nation, et en particulier celui des fonctionnaires appelés à être déployés partout sur l’ensemble du territoire national.

Fait à Yaoundé le 02 janvier 2024

Maurice KAMTO,

Président National du MRC,

Candidat du MRC et de l’APC au scrutin présidentiel à venir.