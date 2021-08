Massacre de Bali: Le député Jean Michel Nintcheu tance le gouvernement camerounais :: CAMEROON

Dans un communiqué de presse datant du 23 août 2021 et parvenu ce jour à la rédaction de camer.be, le Député du Social démocratic front (Sdf) a réagi après le massacre perpétré par des hommes armés le dimanche 22 août 2021 dans l’église presbytérienne de Bali. Lire l'intégralité

Se limiter aux condamnations creuses et aux slogans hostiles et à la limite lassants pour les populations qui subissent quotidiennement dans leur chair ce drame insoutenable, ne changera pratiquement rien à ce qui se passe dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les deux équations à résoudre sont celles de la guerre et du retour de la paix. La véritable paix passe par l'ouverture d'un dialogue politique national inclusif franc et sincère sur la forme de l'État entre les différents protagonistes et toutes les forces politiques et de la société civile.

Tant que ce dialogue politique véritable n'est pas organisé ,le gouvernement camerounais, à qui incombe la responsabilité constitutionnelle de protéger les personnes et les biens, sera toujours tenu pour responsable de l'enlisement de cette sale guerre qui aurait pu être évitée dès le déclenchement de cette crise si le régime de Yaoundé avait adopté une stratégie plus conciliante et non celle absurde et autoritariste.

Au demeurant, les auteurs de l'attaque inacceptable de l'église presbytérienne de Bali ainsi que d'autres attaques non encore élucidées au niveau des enquêtes judiciaires qui l'ont précédée, doivent être formellement identifiés à l'issue d'une enquête indépendante et les coupables directs ou indirects sévèrement punis conformément à la loi.

Hon. Jean Michel Nintcheu

Député