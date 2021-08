CAMEROUN :: Education: La Conac pour une année scolaire sans corruption :: CAMEROON



Comme lors des précédentes rentrées, elle a lancé mercre- di, 18 août dernier, la campagne «rentrée scolaire sans corruption» au Lycée bilingue de Deïdo. Sensibilisation et répression vont meubler cette campagne 2021-2022.

A en croire le Rév Dieudonné Massi Gams, président de la Commission nationale anti-corruption, le choix de la métropole économique est loin d’être un hasard.

En effet, hormis le fait que Douala est la ville la plus peuplée du pays, elle a connu par le passé, le plus grand nombre des dénonciations liées aux inscriptions et à la gestion des frais d’Apee. Aussi, relève le président de la Conac, la région du littoral est un mauvais élève en matière de corruption. Son indice de perception de la corruption est assez élevé ; il se situe à 6,25/10 contre 2/10 pour le moins corrompu.

Plusieurs articulations ont meublé le lancement cette campagne « rentrée scolaire 2021-2022 sans corruption » au Lycée bilingue de Déïdo mercredi, 18 août der- nier par le Rév Dieudonné Massi Gams. Notamment des échanges avec des res- ponsables des établissements, le président de l’Apee et avec les hommes et femmes de médias sur les enjeux de cette campagne.

S’en est suivie la pose des plaques et affiches anti-corruption. Outre Douala, cette campagne s’éten- dra sur l’ensemble du territoire national. Elle se déroulera en deux phases. Une première phase consacrée à la sensibilisation à travers la pose des affiches, des plaques anti-corruption dans les établissements. « La meilleure stratégie de lutte contre la corruption doit nécessairement faire une bonne place à la prévention», justifie Rév Dieudonné Massi Gams.

La deuxième phase quant à elle sera répressive. « Il s’agira de recueillir toutes les dénonciations, d’effectuer les recoupements nécessaires et mettre à la disposi- tion de la justice les personnes reconnues coupables des faits dénoncés».

Conséquences fâcheuses

Avec un indice de 7,16/10, le secteur de l’éducation fait partie des dix secteurs les plus touchés par la corruption au Cameroun. Elle se manifeste par le mon- nayage des recrutements, des promotions, des affectations et autres nominations ; le monnayage des notes de classe ; le harcè- lement sexuel ; la vente des épreuves, les fausses certifications, le rançonnement des candidats, la mauvaise gestion des fonds Apee. La liste est loin d’être exhaustive.

Une situation peu reluisante qui risque, si l’on n’y prend garde, d’avoir des consé- quences fâcheuses sur le système éducatif national à travers notamment la décrédibilisation des diplômes tant sur le plan natio- nal qu’international avertit le Rév Dieudonné Massi Gams. Aussi, produira-t-il, des ingénieurs, médecins, enseignants et autres gestionnaires médiocres poursuit l’homme de Dieu.