Injustice fiscale au Cameroun : Un jeune orphelin lance un appel à l'aide :: CAMEROON

Un jeune Camerounais, orphelin de père et confronté à des difficultés financières, lance un appel à l'aide. Sa mère, veuve et gravement malade, se voit refuser un remboursement de TVA d'environ 20 millions de FCFA qui lui est dû depuis 2013.

Une injustice tenace

Malgré un dossier solide et des démarches répétées auprès des autorités compétentes, notamment la Direction Générale des Impôts (DGI) et le ministère des Finances, la famille n'obtient aucune satisfaction. La réponse de l'ancien directeur général des impôts, "Je pouvais vous payer, madame, mais je ne vous paie pas", est particulièrement choquante et témoigne d'un mépris total pour la situation de cette famille.

Un calvaire sans fin

Ce refus de remboursement met en péril la survie de cette famille déjà éprouvée par le décès du père. Le jeune homme explique que ce remboursement représente une bouée de sauvetage essentielle pour faire face aux dépenses médicales de sa mère et assurer leur subsistance.

Un appel à la justice

Face à cette situation injuste, la famille lance un appel à l'aide, espérant que la médiatisation de leur cas permettra de sensibiliser l'opinion publique et de contraindre les autorités à agir. Ils craignent en effet de perdre définitivement leur droit au remboursement si aucune solution n'est trouvée rapidement.

Un problème systémique ?

Cette affaire met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux contribuables camerounais qui se voient refuser des remboursements de TVA, malgré des droits acquis. Il est important de s'interroger sur les raisons de ces retards de paiement et sur les éventuelles pratiques abusives de certains agents de la DGI.