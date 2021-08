CAMEROUN :: SUICIDE DE VIDAL BODO : SOUPÇONS DE PRATIQUES MYSTIQUES SUR LE DRAME :: CAMEROON

Depuis le 15 août dernier, les riverains de la mairie d’Efoulan n’en finissent pas de se poser des questions au sujet du suicide de Vidal Bodo, un ingénieur agronome en service à l’Institut de recherches agricoles pour le développement.

C’est que Monsieur Bodo était un homme sans problème, d’après les témoignages de ses voisins « C’était quelqu’un de très gentil, il disait bonjour à tout le monde et son sourire laissait transparaître sa bonne humeur » nous relate une de ses voisines éplorées.

Dans la concession où il vivait avec sa famille, les voisins n’arrivent plus à trouver le sommeil entre horreur et étonnement, les sentiments sont partagés. Interrogée au sujet les raisons qui auraient pu pousser le défunt à de tels extrêmes, Régine est dans le déni total » Non, il n’a pas pu se donner la mort, cet homme n’aurait pas pu se suicider, c’est bizarre tout ça » affirme-t-elle le regard perdu.

« Bizarre », le qualificatif est revenu plusieurs fois dans les propos des personnes que vous avons rencontrées dans ce quartier qui abrite la mairie de Yaoundé troisième et le commissariat du 7ème.

Selon le témoignage de la fille du défunt âgé de 10 ans,

Le sieur Bodo est rentré chez lui le 14 août dernier, il aurait passé quelques coups de fil avant d’avoir un entretien plutôt paisible avec son épouse. Vers 3 h du matin, la maison est réveillée par des bruits de coups donnés sur la porte de la cuisine de l’appartement. Vidal Bodo est enfermé dans cette pièce depuis des heures et son épouse essaie désespérément de le faire sortir de sa cachette alors que ce dernier menace de se donner la mort à l’aide d’un couteau de cuisine.

Des heures s’écoulent et la négociation de dame Bodo reste infructueuse, son mari veut mourir…dans un élan de désespoir, elle se met à crier et prend le chemin du commissariat du 7ème pour chercher de l’aide. Pendant son absence, Vidal Bodo ouvre la porte et se poignarde à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine devant sa fille médusée. Quand la police et les voisins arrivent enfin sur les lieux, l’ingénieur agronome gît dans une mare de sang mais respire encore. Au milieu des pleurs des voisins et amis alertés, il est mis dans un véhicule pour l’hôpital central et décède malheureusement en chemin.

Soupçons de pratiques mystiques

Comment un homme qui vivait si paisiblement a-t-il pu se donner la mort ?

Un de ses collaborateurs ayant requis l’anonymat nous affirme que Vidal Bodo se serait confié à lui quelques jours avant le drame « Il m’a dit qu’il allait mal, très mal. Je sentais bien qu’il voulait en dire plus mais rien, il n’est pas allé plus loin … je ne sais pas ce qui l’a emmené jusqu’au suicide mais à mon avis, c’est une histoire de secte ou de conditions » ajouté-t-il. La thèse mystique est également brandie par d’autres voisins qui eux aussi refusent de témoigner à découvert « vous-même vous ne voyez pas que c’est louche ? Un gars qui n’a jamais eu de problème avec sa femme depuis qu’il est dans le quartier…en plus, il a un travail, se tue ? » Nous lance une voisine étonnée par notre interrogation. Une autre semble avoir plus d’informations et tient à nous les rapporter « il paraît qu’avant de mourir, il a prévenu qu’à sa mort, on devait contacter un de ses amis médecins. L’ami a été contacté et depuis ce coup de fil, lui aussi est entre la vie et la mort « nous informe-t-elle.

Depuis le drame, dame Bodo et ses deux enfants ont quitté leur maison pour des besoins d’enquête. Entre temps, la police qui continue ses investigations refuse de donner plus d’informations, respect de l’éthique oblige.