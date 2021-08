CAMEROUN :: Le dénouement de l’Affaire Enonchong Rebecca et les dangers du populisme malicieux et revanchard :: CAMEROON

Le MPDR a suivi avec une particulière attention, ce qu’il est convenu d’appeler « l’Affaire Rebecca Enonchong », et se félicite de la sagesse de la justice qui en classant le dossier sans suite, a permit de rendre sa pleine liberté à cette chef d’entreprise dynamique et renommée, dont les nombreuses initiatives dans le domaine des nouvelles technologies, honorent notre pays.

Le MPDR tout en rappelant qu’aucun citoyen ne doit être privé de ses droits et de ses libertés sans raison valables, dans un Etat de droit, tient également à rappeler que nul n’est au-dessus de la loi. Il revient dans tous les cas aux institutions appropriées, de déterminer, sur la base d’éléments matériels sérieux et incontestables, la culpabilité ou la non culpabilité du justiciable, conformément à la loi, et en respectant les droits de la défense.

Le MPDR regrette la tendance à la manipulation et à l’extrapolation des affaires, provenant de compatriotes qui cherchent à profiter de chaque situation, pour attiser la flamme de la vengeance et de la haine, et à cet effet, n’hésitent pas à construire des contentieux politiques, des provocations et des ostracismes de toutes natures à la moindre occasion.

Le MPDR regrette que les mêmes compatriotes qui dénoncent le colonialisme, l’impérialisme et l’asservissement des pays Africains, soient encore les mêmes qui pour n’importe qu’elle affaire y compris les moindres incompréhensions, se mettent à vibrer au rythme des appels et des célébrations des interventions étrangères. C’est ainsi qu’une décision de justice est tout de suite perçue, malheureusement, comme résultant d’injonctions étrangères. Cette mauvaise habitude devenue une maladie dans certains cerveaux étriqués, abouti à dénier à notre société, à nos intelligences, à nos acteurs d’opinion, toute capacité à œuvrer de manière autonome, pour construire des passerelles de dialogue, à travailler pour la réconciliation nationale et à bâtir un consensus pour la paix.

Le MPDR estime que la justice camerounaise a rendu sa décision dans l’affaire Rebecca Enonchong, et que tout le mérite, négatif ou positif, lui revient, de façon tout à fait indépendante, souveraine et discrétionnaire./.

SHANDA TONME