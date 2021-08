CAMEROUN :: Prison centrale de Yaoundé : Un journaliste menacé de mort porte plainte :: CAMEROON

Mbombog Mbog Matip Emmanuel, a déposé sa plainte pour menace de mort et intimidations contre Tanga MogoDidier Clément alias Tony, le 03 août dernier au ministère de la justice à l’attention du chef de ce département ministériel.

Depuis sa cellule logée au local 3 du quartier 33 de la prison centrale de Yaoundé, le directeur de publication de « Climat Social » a reçu un appel vidéoprovenant de la prison principale de Lomé au Togo, le 02 août aux environs de 17h en présence de quelques détenus, a-t-on appris de notre source. L’appel vidéo via le téléphone d’un codétenu de Kondengui dont l’identité ne nous a pas été révélée était de Tanga Mogo Didier Clément alias Tony, pensionnaire de la prison principale de Lomé au Togo qui a promis d’user de tous les moyens en sa possession pour maintenir définitivement notre confrère en prison, sinon le faire assassiner ainsi que toute sa famille par l’entremise de son frère cadet Onana Derrick, ancien pensionnaire de la prison centrale de Yaoundé et de la prison principale de Ndinimineki qu’il aurait fait libérer de prison uniquement pour exécuter cette macabre mission.

C’est craignant pour sa vie et celles des membres de sa famille que MbombogMbogMatip, a décidé de porter plainte contre Tanga Mogo Didier Clément alias Tony, chef de gang des braqueurs camerounais arrêtés au Togo le 20 mai 2020 pour vol de véhicules de luxes, afin de les interpeller question de les entendre. Actuellement en détention à la prison principale de Lomé au Togo, le cerveau du braquage des véhicules de luxe compte s’appuyer sur les autorités camerounaises et très proches du président de la République avec qui il entretiendrait des rapports privilégiés et son frère cadet, Onana Derrick, initialement détenu à la prison centrale de Yaoundé puis transféré à la prison principale de Ndikinimeki pour braquage à mains armées, mais libéré contre toute attente trois ans avant la fin de sa peine, malgré sa condamnation à huit années de prison ferme.

Détenu pour rien depuis le 7 septembre 2020 à la prison centrale de Yaoundé, MbombogMbogMatip, a plusieurs fois été agressé et menacé de mort par Onana Derrick et ses complices, au prétexte qu’il aurait dénoncé son frère ainsi qu’une haute autorité de la République proche du chef de l’Etat camerounais impliquée dans le braquage des grosses cylindrés du Togo.

En rappel avant son arrestation le 17 août 2020, MbombogMbogMatip menait deux enquêtes, notamment sur le braquage des véhicules de luxe du Togo et complot contre le président de la République.

Le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun en abrégé Synajic et les associations des journalistes du monde continuent de réclamer la libération de leur confrère arrêté arbitrairement et détenu abusivement à la prison centrale de Yaoundé - Kondengui.