CAMEROUN :: Assurances : SanlamAllianz voit le jour :: CAMEROON

Sanlam et Allianz ont officialisé leur fusion lors d’une conférence de presse tenue ce 13 décembre à Douala, donnant naissance à SanlamAllianz Cameroun. Ce partenariat stratégique vise à transformer durablement le paysage des assurances en Afrique centrale en proposant des solutions innovantes, accessibles et adaptées aux besoins des particuliers et des entreprises.

Le rapprochement entre Sanlam et Allianz repose sur une complémentarité. D’un côté, l’expertise locale de Sanlam, leader de l’assurance en Afrique, et de l’autre, l’innovation technologique et l’expérience internationale d’Allianz, acteur mondial des assurances. Ensemble, ces deux géants s’engagent à répondre à une demande croissante de produits et services d’assurance personnalisés.

Au-delà d’un simple changement de nom, SanlamAllianz incarne une vision ambitieuse qui est de renforcer l’inclusion financière et soutenir la prospérité économique des Camerounais. Avec une gamme variée de produits, des assurances automobile et santé aux solutions pour les entreprises industrielles et commerciales, SanlamAllianz se positionne comme un acteur clé du marché.

La fusion, formalisée lors des Assemblées Générales Extraordinaires du 22 juillet 2024, a permis la création de SanlamAllianz Cameroun Assurances (Non-Vie) et SanlamAllianz Cameroun Vie.

En 2023, ces deux entités ont généré respectivement un chiffre d’affaires de 26 milliards FCFA et 30 milliards FCFA, consolidant leur position de leader sur le marché camerounais. Avec un réseau de 26 agences couvrant les 10 régions du Cameroun, SanlamAllianz s’engage à renforcer sa présence locale tout en investissant dans la formation et le développement des talents camerounais.

Laya SIDIBE, Directrice Générale de SanlamAllianz Cameroun Assurances Vie, a salué cette fusion comme une opportunité stratégique majeure : « Cette fusion nous a permis de faire une synergie commerciale (...) C'est une fusion qui répond à la vision stratégique des deux entités. » « L'objectif à court terme, c'est d’être leader. Être leader, pour nous, c'est créer de la valeur pour toutes les parties prenantes (...) Nous visons aussi à développer des partenariats stratégiques, notamment avec les structures de microfinance, pour atteindre une niche plus étendue et renforcer le taux de pénétration du secteur des assurances. » a-t-elle confié à la presse, rappelant ainsi les objectifs de cette nouvelle structure.