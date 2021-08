CAMEROUN :: Dazone Clash Dance: Les premiers clashs de ce concours ont eu lieu samedi dernier au stade Cicam :: CAMEROON

C’est un stade Cicam noir de monde qui a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme samedi dernier les clashs d’ouverture du Dazone Clash Dance.

Pour ce qui est de cette édition expérimentale , la compétition va permettre aux curieux de redécouvrir la diversité culturelle du Cameroun à travers des danses traditionnelles Bien que l’équation de réunir toutes sur le même plateau soit compliquée.

Si le show de l’artiste Minks est venu mettre un peu de sonorités modernes dans les oreilles du public de Douala, , lLe groupe Gourna a quand même pu tirer son épingle du jeu en décrochant sont ticket pour le tour suivant où il sera accompagné de SHITY CANON 2 (groupe traditionnel pour le quartier GRAND HANGAR BONABERI) ,BI BOUM BI KUNDE (groupe traditionnel pour le quartier BEEDI-HOPITAL GÉNÉRAL),GRAND GROUPE AMBASSY BEY (groupe traditionnel pour Bonaberi),DAROOT DANCE ACADEMY (groupe urbain pour le quartier Logpom) , PIXEL ALL STEP (groupe urbain pour le quartier Cogefar-Village),ULTIMATE ZONE (groupe urbain pour le quartier PK 8) et TEAM BLACK CERF (groupe urbain).

La prochaine étape est prévue pour le samedi 14 août du côté du stade Malien à Yaoundé , étape au sortir de laquelle on aura d’autres qualifiés pour les demies finales nationales. Passée cette étape, la suite de la compétition se déroulera en ligne où chaque groupe prestera dans son quartier et les enregistrements de ces prestations seront publiées et évaluées sur la page Facebook de la compétition pour qu’à la fin , dix groupes soient retenus pour la finale qui se tiendra le 04 septembre à Douala.

Dazone Clash Dance est un concept culturel digitalisé (INTERNET/TV) visant à promouvoir l’art urbain avec pour principale cible, la jeunesse camerounaise.Des groupes de danse y compétissent sur la base de critères bien définis avec pour objectif final de remporter un trophée, une somme d’argent et une récompense symbolique pour leur quartier. Pour cette édition, le vainqueur empochera la rondelette somme de 3, 5 millions f cfa et verra la réalisation d’un projet communautaire dans son quartier. « nous avons initié un projet socio-culturel visant à consolider la notion de famille et promouvoir nos quartiers à travers un concours de danse. Le but pour nous était de : œuvrer à l’autonomisation de la jeunesse camerounaise et plus loin, promouvoir le développement des quartiers,Fédérer un mouvement communautaire autour d’un évènement culturel,Créer un tremplin pour le divertissement et Aider ces groupes de jeunes dynamique à faire des scènes d'un niveau hautement professionnel. » explique un responsable de Ambelia BTL l’agence conceptrice de ce projet