On dirait une scène d'un film policier.Que nenni. On dirait qu'on se trouve dans une république sans loi. Pourtant, l'histoire est belle et bien réelle. Nous sommes ici au quartier Ngousso à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun.

Un Policier qui dirigeait la circulation dans cette partie de la ville a failli passer de vie à trépas en raison d'un refus d'obtempérer d'un chauffeur. Au lieu d'obéir à l'injonction de l'homme en tenue, cet usager de la route a plutôt choisi de foncer sur lui.

Ci dessous le reportage d'Ambroise Awono diffusé au 20H de Bnews ce 12 août.