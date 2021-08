CAMEROUN :: Bafoussam : Elle couche avec son père depuis deux ans :: CAMEROON

Orpheline de père, la jeune Samira a été adoptée par un couple voisin alors qu’elle avait 8 ans. Une démarche initiée après le décès de son père et l’accident de la circulation à l’issue duquel, sa mère a perdu ses deux jambes.

C’est donc pour venir en aide à Nadège, veuve et handicapée que le couple Judith et Henri, des voisins, ont décidé d’adopter la petite Samira aînée de 4 enfants. Elle va donc s’installer chez ses nouveaux parents qui prendront soin d’elle comme de leur propre fille. Sauf que 10 ans plus tard, alors Samira est dans sa phase d’adolescente, elle suscite la convoitise de tous les jeunes du coin, y compris celle de son père adoptif.

Ainsi, profitant d’un déplacement de son épouse pour Douala avec les autres enfants à l’exception de Samira, Henri va entamer une relation sentimentale avec sa fille adoptive. Le pot aux roses a été découvert par l’épouse suite aux renseignements apportés par quelques voisins.

L’adolescente interrogée par des hommes en tenue va finir par avouer avoir eu régulièrement des rapports sexuels avec son père adoptif. Elle a été expulsée de la maison. Quant au mari infidèle et Père irresponsable, il a juré tous les dieux qu’il avait mis un terme à cette relation, promettant à son épouse d’être l’homme le plus fidèle du monde, à l’avenir.