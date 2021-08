CAMEROUN :: Bolloré lance B’ EXCELLENCE POUR SOUTENIR L’EDUCATION DES JEUNES :: CAMEROON

Les filiales de Bolloré Transport & Logistics au Cameroun ont lancé, le vendredi 30 juillet 2021, à l’Institut Supérieur de l’industrie et des Technologies (ISEM) de Kribi, le programme B’ Excellence qui vise à soutenir l’éducation de la jeunesse camerounaise. Les collaborateurs des filiales de Bolloré Transport & Logistics Cameroun, CAMRAIL, Kribi Conteneurs Terminal et SEPBC ont présenté, aux jeunes étudiants de l’Institut, les enjeux et les défis de la logistique internationale notamment l’innovation vecteur de croissance pérenne, durable et responsable. Pour le Dr Bona Bona Théophile, PDG de l’Institut Supérieur de l’industrie et des Technologies (ISEM) : « Nous sommes fiers de recevoir des cadres de Bolloré Transports & Logistics. Ce programme B’Excellence vient résoudre des problèmes de nos enfants : l’orientation de nos jeunes étudiants dans les métiers de la logistique portuaire et la possibilité pour nos meilleurs étudiants d’effectuer des stages dans ses filiales au Cameroun ».

Le programme « B’ Excellence » est une initiative de Bolloré Transport & Logistics qui vise à soutenir l’excellence académique et professionnelle de la jeunesse. Dans ce cadre, l’entreprise va renforcer les partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur au travers de stages académiques et professionnels, primer les meilleurs élèves et étudiants et contribuer à l’amélioration des infrastructures académiques.

Un engagement dont les precisions sont données par Mohamed Diop, Directeur Régional Golfe de Guinée de Bolloré Transport & Logistics. « Engagée dans cette dynamique vertueuse, le groupe Bolloré sous la conduite de son Président offre un cadre propice à leur épanouissement socio-professionnel. Nous sommes honorés d’accompagner l’excellence scolaire au Cameroun dans le cadre de notre programme B-Excellence. Nous avons choisi de lancer ce programme à Kribi parce que c’est une ville stratégique où opère une de nos filiales, Kribi Conteneurs Terminal. Nous avons ainsi pu partager avec de jeunes étudiants motivés et intéressés, l’importance que revêt la logistique dans le développement économique et social de nos pays. Nous allons poursuivre cette initiative et permettre aux jeunes de rejoindre nos équipes. C’est à juste titre qu’une convention de partenariat va être signée avec cet Institut »

Aussi, Chaque année, Bolloré Transport & Logistics appuie le secteur de l’éducation à travers des partenariats écoles, une offre d’un millier de stages académiques et professionnels, l’insertion d’une trentaine de diplômés en moyenne par an, la rénovation des infrastructures académiques et les dons en matériels didactiques

À propos de Bolloré Transport & Logistics Cameroun

Présent au Cameroun dans la logistique, le transport ferroviaire (Camrail), et la manutention portuaire (Kribi Conteneurs Terminal, SEPBC), Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus de 5 000 collaborateurs. L’entreprise participe activement au développement du Cameroun et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs.

Bolloré Transport & Logistics mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement. www.bollore-transport-logistics.com