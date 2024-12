CAMEROUN :: Un ministre accusé d’abus d’autorité, Un préfet accusé d’escroquerie. :: CAMEROON

Me Alice Nkom a brisé les scellés au siège du Redhac. Le préfet du wouri est accusé d’escroquerie. Le budget 2025 a été adopté au forceps en prélude à la vie chère.

En ce 10 décembre journée commémorative de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, l’article 1 qui stipule que tous les hommes naissent égaux en droit est-elle appliquée à tous ? Rien n’est moins sûr. Au siège du Réseau DES Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale RQDHAC à Douala, capitale économique du Cameroun, la présidente du Conseil d’Administration Me Alice Nkom a brisé les scellés apposés sur ordre du ministre de l’administration territoriale. Me Alice Nkom fulmine que ces scellés ne sont pas conforment à la loi et appelle le Président de la République « d’arrêter ce ministre »

Le Messager paraissant à Douala cite l’avocate qui affirme que « La pose des scellés est une violation de l’arrêté du Minat ». Co-présidente du Conseil d'administration du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (Redhac) estime que l’arrêté du ministre de l’Administration territoriale (Minat) n'indique nulle part qu'il faut empêcher aux employés du Redhac d'accéder dans leurs bureaux. Des propos tenus hier lundi 9 décembre, au siège de l’Ong au quartier Bali à Douala. Bien plus, Maximilienne Ngo Mbe, directrice exécutive du REDHAC, a déclaré que cette mesure constituait une atteinte flagrante aux libertés fondamentales.

Un autre haut commis de l’Etat est impliqué dans un Conflit foncier dans le département du Wouri. Le Messager indique « Le préfet accusé d’escroquerie ». Dans une plainte déposée contre Sylyac Marie Mvogo au Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, dame Tazanou Peggy, reproche à l'autorité sa partialité dans un conflit qui l'oppose à Sosso Essie Claude. Elle accuse en outre l'autorité d'abus de fonction, de favoritisme en complicité et de tentative d'escroquerie, suite à une décision préfectorale ordonnant l'arrêt des travaux dans un chantier de construction.

Cependant que la Loi de finances 2025 est « Adoptée ». Le journal spécialisé Alpha Eco informe que Le parlement a adopté ce 8 décembre 2024, la loi de finances pour l’exercice 2025, à l’issue d’une séance plénière très courue, présidée par Cavaye Yeguie Djibril, Président de l’Assemblée Nationale.

Le montant alloué pour le budget est chiffré à 7317,7 milliards Fcfa contre 7278,1 milliards Fcfa en 2024, soit une augmentation de 39,6 milliards Fcfa en valeur absolue et 0,5% en valeur relative.

Un budget adoptée dans une ambiance ou « La vie sera encore plus chère en 2025 ». Pour le journal La Voix du Centre, Pendant qu’on ne cesse de mettre la pression sur les pauvres camerounais avec une fiscalité presqu’insoutenable, Paul Biya lui ne pense pas à réduire le train de vie de l’Etat et à décongestionner son gouvernement plus que jamais obèse et budgétivore. Au lieu de faire appliquer l’article 66 de la constitution, c’est désormais le camerounais lambda qui devra tout déclarer.