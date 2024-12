CAMEROUN :: La lettre du médiateur universel AUX ELITES ET LEADERS D’OPINION DE TOUS LES BORDS :: CAMEROON

Pour Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), le Cameroun a besoin d’apaisement et non des promesses de vengeance et des incitations à la chasse aux sorcières.

L’intégralité de sa lettre en dessous



Certains compatriotes commencent à déborder dans le langage impropre de nature à faire sauter les verrous de la convivialité, de la tranquillité d’esprit et de la responsabilité. En effet les discours entendus sur les plateaux de télévision de la part de quelques grandes gueules inutiles forts en thèmes et adeptes de l’ostentation, sont tout simplement dangereux et inacceptables.

Les procureurs et les juges autoproclamés se croient investis de toutes les latitudes pour condamner, en surfant que leur position marginale par rapport aux centres de décision dans le pays. IL y a à la fois de la lâcheté, de la jalousie, de la cupidité et des remords cachés derrière cette attitude. Quand on est patriote, nationaliste et responsable, on ne joue pas à faire peur, à secréter la, chasse aux sorcières et à causer des fractures dans la société. Certes chacun peut trouver à disserter sur l’état des routes, des écoles, des hôpitaux, de la sécurité et autres, mais il ne semble pas que les saints soient ceux qui ont la critique facile et le verbe de division alerte.

Nous avons tous une soif compréhensible et légitime de correction des tas de choses dans notre pays, d’évolution du système de gouvernance et de perfectionnement des outils de communication, mais jamais il ne faudrait aller au-delà, pour commencer à indexer les gens comme des criminels, des prisonniers en puissance, des tueurs à éliminer. On n’a jamais refait une nation avec les procès, ni avec les vengeances froides ou chaudes. L’Afrique du sud des lendemains du système d’apartheid nous renseigne et nous enseigne.

Le rappel vaut la peine, car le sentiment d’une montée progressive de cette espèce de désinvolture inquiète et interpelle. J’avais déjà dénoncé ces professeurs et donneurs de leçons du dimanche, ces journalistes du sarcasme qui ne se fixent aucune retenue, et finissent par foutre le camp vers des exils dorés. Tout cela doit cesser, cesser vraiment, si nous voulons avancer sereinement. Qui vous dit que vous êtes propres, si propres ou innocents ?

L’avenir du Cameroun ne s’écrira plus jamais en lettres de sang et de vengeance, parce que c’est tout simplement inacceptable, inadmissible, incompréhensible et indigne d’une nation de grandes diversités, de grands brassages et de multiples centres d’intérêts et d’interactions complexes. Nous finirons bien par connaître une alternance effective au sommet des institutions, une transition sans aucun doute, mais jamais selon les calculs sordides et les prévisions sinistres de quelques esprits insalubres. Pensez à vos enfants et ayez pitié de votre pays./.