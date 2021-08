CAMEROUN :: Nayah présente « Chop Life » :: CAMEROON

L’artiste d’origine camerounaise a profité de son séjour au Cameroun pour présenter aux hommes et femmes de médias de son pays son dernier opus.

Après un média tour qui l’a amené dans tous les principaux studio radio et télé de la place , Nayah ,artiste à la voix cristalline a décidé d’offrir aux mélomanes de la ville de Douala une session d’écoute au cours de laquelle elle leur a fait étalage de toute l’étendue de son talent.

L’objectif principal de cet session d’écoute était de familiariser le public camerounais avec son dernier opus « Chop Life » , Nayah a tout de même joué plusieurs autres titres au grand plaisir de ses hôtes du jour.

Nayah est un auteur-compositeur-interprète qui incarne vraiment le mélange soul/enjoué de zouk, de pop et de R&B actuellement très demandé dans l'espace afrobeats. Cela peut sembler exagéré, mais le crooner né au Cameroun ne pouvait pas

être plus parfait pour le travail. Au fil des ans, elle a sorti plusieurs œuvres d'art musicales tout en affinant ses compétences et sa connaissance de l'industrie de la musique.Sa discographie comprend des EP hautement cotés : TRGGRD (Triggered - 2020) et LVLS (Levels - 2015) mettant en vedette des stars internationales de premier plan, King K (Kimbo) et Hameed Idowu. Elle a également sorti des singles remarquables tels que : « Motivation », « All night » de Gasha, « Want it all » de Akanji.

Du côté des États-Unis, Elle a été nominée en 2015 et lauréate du prix NEGA de la meilleure chanteuse. Elle a également reçu des nominations pour la meilleure chanteuse aux DMV African Entertainment Awards et aux CAMEA Awards en 2014 et 2015 respectivement. Il faut tout de même noter que Nayah a déjà partagé la scène avec de nombreux artistes camerounais célèbres tels que Salatiel, Ewube, King K, Locko, Mr Leo, Nabila - pour n'en nommer que quelques-uns.

Elle se vante des privilèges d'écriture de chansons pour plusieurs artistes afrobeats renommés (noms exclus par contrat).

Il faut dire que Son expérience dans la musique live a également été un grand atout pour préparer sa voix et sa présence sur scène. En 2015 déjà , elle a tourné et joué en tant que chanteuse principale dans le groupe de jazz LIVE basé à DMV (Washington DC, Maryland, Virginie): The Exponent, avec des performances au casino Baltimore Horseshoe et plus encore. Actuellement, elle est membre du groupe LIVE : TOC.

Comme ses parents le décriraient, Nayah a dépeint une capacité vocale unique, à un très jeune âge et donc à l'âge de 10 ans, il était évident que la musique jouerait un rôle majeur dans son avenir.

Nayah est maintenant prête à prendre d'assaut la scène / scène de la musique afrobeats comme jamais auparavant.

« Chop Life » qui sera dans quelques heures disponibles sur toutes les plateformes légales de téléchargement est un hymne à la joie , une réelle invitation à profiter de la vie malgré les vicissitudes de celle-ci que Nayah vous recommande de consommer sans modération.