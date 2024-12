CAMEROUN :: Le budget 2025 consacrera-t-il une cohabitation pacifique entre parlementaires et ministres ? :: CAMEROON

La loi des finances qui consacre le budget de l’Etat 2025 est sur la table des parlementaires réunis en session budgétaire. Dans un environnement économique rythmé par une inflation et la vie chère. La presse fait l’écho d’une population désabusée. Cette loi asphyxiante sera-t-elle adoptée ? Le pouvoir législatif va-t-il jouer le jeu de l’Exécutif ?

Un budget plutôt à la hausse quand on sait que le pays tout entier traverse un marasme criard. Le journal Defis Actuels de Yaoundé donne les contours d’«Un budget de 7 317,7 milliards Fcfa en 2025 ». Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 1586,6 milliards Fcfa pour les dépenses de personnel. 1863 milliards Fcfa pour les dépenses d’investissement. 646 milliards Fcfa pour le règlement de la dette intérieure. Baisse de subventions aux carburants de 263 à 15 milliards Fcfa. Les émissions de titres publics prévues pour 380 milliards Fcfa.



Face à ce décor préoccupant de l’activité économique, le journal Expression Economique craint pour l’Exercice 2025 et parle de l’«Etranglement fiscal en vue ». Pour le journal, En examinant le Projet de loi de finances actuellement en examen au Parlement, il apparaît que le gouvernement a prévu l’inflation de plusieurs taxes concernant le timbre d’aéroport, le développement local, les produits pétroliers, la carte de séjour, l’abattage de certains animaux de grande consommation, création d’entreprises, etc.

Une situation qui interpelle tous les acteurs qui prennent part à la gestion de la fortune publique et l’élaboration des politiques publiques. Aussi, Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, parti au pouvoir à Yaoundé et qui tient une majorité obese multiplie des stratégies. Notamment « Les députés et sénateurs du Rdpc font bloc ». L’Action, son organe d’expression indique qu’Une réunion des groupes parlementaires du parti au pouvoir à l’Assemblée nationale et au Sénat s’est tenue sous l’égide du secrétaire général du Comité Central, le 2 décembre dernier à Yaoundé.

Malgré tout, L’avocat des consommateurs la Fondation Camerounaise des Consommateurs FOCACO à travers son organe d’expression La Voix du Consommateur estime que le Projet de loi de Finances est antisocial. Et le journal s’interroge « Les Parlementaires sont-ils complices du Gouvernement ? ». L’Etat prévoit une baisse de 94,2% de la subvention des prix des carburants. C’est l’une des principales décisions iniques et cyniques du Projet de loi de finances de l’exercice 2025 que le gouvernement veut faire passer comme une lette à la poste devant le Parlement. Dans un contexte de marasme économique et de paupérisation de la population, augmenter les prix du carburant entraînerait ipso facto des tensions sociales en 2025, année d’ébullition électorale.