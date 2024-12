Impôts au Cameroun : L’État de la Gabegie et la Nécéssité d’un Changement Radical :: CAMEROON

Le Cameroun est un pays qui se débat contre des défis économiques immenses, mais c’est aussi un pays où les impôts augmentent régulièrement pour répondre à une gestion financière calamiteuse. Pourquoi l'État camerounais multiplie-t-il les taxes et impôts, alors que le peuple est déjà en proie à des difficultés économiques majeures, comme le coût de la vie, la pauvreté et le manque d'emploi ? La réponse se trouve dans une série de facteurs interconnectés qui plombent l’économie et poussent à une politique fiscale de plus en plus lourde.

La Gabegie et la Mauvaise Gestion des Fonds Publics

La principale cause de cette situation désastreuse est la gabegie au sein des institutions de l'État. Les détournements massifs de fonds publics, ainsi que l’utilisation abusive des ressources nationales pour acheter des consciences ou maintenir un pouvoir illégitime, ont vidé les caisses de l'État. Ces fonds auraient dû être investis dans des secteurs porteurs de croissance, mais ils ont été gaspillés dans des priorités mal choisies. Les dirigeants camouflent ainsi l’inefficacité de leur gestion par un recours incessant à de nouveaux impôts, pénalisant davantage un peuple déjà fragilisé.

Une Mauvaise Priorité des Dépenses Publiques

Prenons l'exemple des dépenses faramineuses dans des projets inutiles, tels que les équipements informatiques inutiles pour les étudiants, ou les infrastructures sportives. Au lieu d’investir dans des projets qui peuvent réellement booster l'économie comme la construction de nouvelles unités de production d'ordinateurs au Cameroun, le gouvernement a privilégié les loisirs et la distraction. Ce genre d’investissement montre clairement un manque de vision et d’orientation stratégique. Les pays asiatiques comme la Chine ou le Japon ont, eux, choisi de concentrer leurs efforts sur le développement de secteurs productifs et la recherche scientifique avant d’investir massivement dans des infrastructures sportives.

Le Manque de Vision et la Compromission Politique

Le Cameroun, à l’inverse, semble avoir tout misé sur des projets superficiels. L’absence de vision économique claire et de stratégie de développement cohérente a conduit à une grave négligence du secteur productif, qui reste au point mort, incapable de générer les revenus nécessaires à l'État. La situation est exacerbée par l'absence de démocratie et la répression politique, avec des fonds publics utilisés pour maintenir un pouvoir qui ne sert pas les intérêts du peuple camerounais.

L'Inertie et la Régression

En plus de ces erreurs stratégiques, le pays est également confronté à une guerre coûteuse au Nord-Ouest et au Sud-Ouest (la crise du NOSO), qui a des conséquences dramatiques pour l'économie. Une guerre qui, comme beaucoup d’autres difficultés du pays, aurait pu être évitée par un simple choix de dialogue et d’inclusivité. Au lieu de cela, les fonds publics ont été gaspillés dans des actions militaires, aggravant ainsi la situation.

L'Injustice Sociale

Les conséquences de cette gestion désastreuse sont tragiques pour le peuple. Les nouvelles taxes qui sont continuellement imposées viennent uniquement combler les trous laissés par les détournements et la mauvaise gestion, toujours au détriment des citoyens les plus vulnérables. Il faut comprendre que la facture des erreurs passées est présentée au peuple sous forme d’impôts supplémentaires.

La Seule Issue : Un Changement Radical

Face à cette spirale de mauvaises décisions et d’inefficacité, la seule solution viable semble être la fin du régime du renouveau. Un changement de système politique, avec l’émergence de leaders qui portent une vision claire du développement, est désormais indispensable. La présidentielle de 2025 représente une opportunité unique pour le peuple camerounais de s’engager en faveur d’un avenir plus prospère, loin des errements d’une gouvernance obsolète.

Si cette chance est manquée, le Cameroun devra continuer à payer les factures de l'inefficacité et de la gabegie par des impôts toujours plus élevés, dans un système économique qui privilégie la consommation et le loisir au lieu de la production et de la création de richesse.