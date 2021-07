CAMEROUN :: AFFAIRE ERIC CHRISTIAN NYA, SES AVOCATS TRAÎNENT L'AUTEURE DES PROPOS DIFFAMATOIRES EN JUSTICE :: CAMEROON

Suite à une bande audio et des captures d'écran publiées sur les réseaux sociaux par une dame prénommée Gaëlle, dans lesquelles elle invoquait les propos infirmants à l'endroit du journaliste vedette Eric christian Nya, le présentateur de l'émission mythique "Cameroun feeling" sur la Crtv n'est pas passé par quatre chemins pour confier à ses avocats, cette affaire diffarmatoire qui porte atteinte à sa dignité humaine tant bien sur le plan socioprofessionnel que famial.

Maître Claude Edjang et maître Calvin Job avocats d'Eric Christian Nya officiant au barreaux de paris ont publié ce 31 juillet 2021 un communiqué de presse dans lequel ils déclarent avoir pris actes des allégations qui pèse sur leur client qui à déclaré ne pas se reconnaître dans les allégations mensongères et délirantes invoquées par dame gaëlle.

En outre, les avocats de l'homme média informe l'opinion médiatique nationale et internationale que leur client a décidé de déposer une plainte dans les prochains jours à l'endroit de la génitrice de ces séquences audios et captures d'écran afin de défendre son honneur et sa dignité.

Préoccupés par l'ampleur que cette affaire mensongère a pris sur les réseaux sociaux, les avocats d'Eric Christian Nya entendent organiser une conférence de presse afin d'édifier l'opinion publique sur les réelles intentions de auteure de cette bande audio et de ces captures d'écran

En raison de ce nouveau feuilleton monté de toute pièce le journaliste eric christian nya et sa famille reçoivent depuis plusieurs jours un lynchage médiatique sur les réseaux sociaux.