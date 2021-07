CAMEROUN :: LOGEMENTS SOCIAUX: REMISE DES CLÉS AUX NOUVEAUX ACQUÉREURS DE MBANGA BAKOKO :: CAMEROON

Une centaine de nouveaux acquéreurs ont reçu les clés de leurs logements à Mbanga Bakoko ce 27 juillet 2021. Dans le cadre du processus d'attribution des logements prescrit par le Chef de l'État SEM Paul Biya.

La mise en œuvre du programme gouvernemental du Président de la République, portant sur la construction de 10 000 logements sociaux et l'aménagement de 50 000 parcelles constructibles piloté par le Minhdu grâce aux solutions déployées par KETCHA Courtès, chef du département ministériel.

La 4e série à Douala de remise des clés, présidée par le Ministre de l'habitat et du développement urbain à Mbanga Bakoko se déroule au lendemain de la tenue au Cameroun de la 40e Assemblée Générale Annuelle de SHELTER AFRIQUE, institution panafricaine de financement de l'habitat et du secteur immobilier en Afrique. A Mbanga Bakoko,Une centaine d'acquéreurs aussi bien que de ceux ayant sollicité le concours du Crédit Foncier du Cameroun ont reçu des clés. A l’occasion, le ministre les a rassurés << je voudrais encore rassurer les uns et les autres de la détermination de mon département ministériel à achever ce projet en lui accordant des financements plus importants, afin de soulager les populations qui ne demandent qu'à voir se matérialiser les promesses à elles faites par le Chef de l'État>> Aussi elle les a invité à respecter les règles de copropriété et surtout les aspects essentiels de la vie en communauté, des règles, qui selon le Minhdu permettront d'éviter d'éventuels désagréments qui pourraient survenir.

Célestine Ketcha Courtès a aussi convié ses collaborateurs et l'ensemble des acteurs à plus de célérité dans le traitement des dossiers de prêts des acquéreurs, afin que les logements soit attribués chaque mois, et que les immeubles achevés soient immédiatement habités.

Olembé à Yaoundé et Mbanga Bakoko à Douaka , reflètent déjà la vision du Chef de l'État. La mise en oeuvre du Minhdu suscitent une adhésion massive pour une stratégie plus efficace , le Minhdu a annoncé la création future au Cameroun d'une usine de production en masse des matériaux de construction.