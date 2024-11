CAMEROUN :: MTN Cameroon se donne 13 semaines pour transformer ses abonnés du 237

La campagne est baptisée MTN 237 Boss. Le prétexte est la fête de fin d’année. La symbolique est le chiffre 237 qui est l’indicatif du Cameroun dans les normes téléphoniques mondiales. La préoccupation essentielle, le bien être des millions d’abonnés du Cameroun. MTN veut bâtir une Nation à travers ses millions de « followers ».

Finalement, le chiffre 237 devient redondant, il constitue l’importante cagnotte que MTN réserve à ses clients : une offre de 237 raisons de réussir. Sur le compteur, 237 véhicules utilitaires flambants neufs, 237 fonds de commerce. 224 tricycles robustes et polyvalents et leurs casques. 12 Pick-Up 4x4 double-cabine, modernes et intimidants, parfaits pour les projets d’envergure. 1 camion benne de dernière génération qui a du caractère et saura s’imposer sur toutes les routes, pour viser le sommet avec des projets audacieux.

Comment est organisée la distribution de ces cadeaux aux abonnés ? Pendant 13 semaines, à travers tout le Cameroun. Chaque semaine, 17 gagnants de TRICYLES dans les 10 régions du Cameroun. 1 gagnant national de Pick-Up 4x4 double-cabine ou du Camion benne de dernière génération pourra repartir avec une de ces forces de la route. Chaque jour, des Bonus Imbattables en appels et internet, pour que chaque transaction éligible devienne une source d’opportunité.

Comment participer ? Acheter un forfait d’au moins 237U. Effectuer une transaction MoMo d’au moins 237F. En plus de tous les forfaits existants et éligibles à cette campagne promotionnelle, il y a MTN 237 Best Deals sur le code *237#. Avec 25% de remise sur les frais de retrait. Mais aussi des services financiers innovants et exceptionnels MoMo from MTN sont disponibles sur le portail magique *126#.

Comment savoir qu’on est gagnant ? MTN organisera des tirages au sort et Publication des résultats Chaque semaine pour déterminer les gagnants seront contactés travers le Centre d’Appels MTN au Numéro 8787 et diffusés à travers le programme Y’ELLO Time, diffusé Tous les Samedis.