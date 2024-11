BELGIQUE :: Visite de travail : le Président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema est à Bruxelles :: BELGIUM

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema,Président de la Transition au Gabon est arrivé lundi (25/11/2024, ndlr) à Bruxelles pour une visite de travail à l’invitation de Charles Michel, Président du Conseil Européen.

Ladite séance de travail est prévue pour ce mardi 26 novembre avec les autorités du Conseil Européen et de la Commission Européenne.

Selon les informations rendues publiques par la présidence gabonaise, cette visite s’inscrit dans la continuité des échanges entamés à New York en septembre dernier lors du Sommet de l’Avenir. À cette occasion, le Numéro Un Gabonais et Charles Michel avaient abordé des sujets clés tels que la coopération entre le Gabon et l’UE, la sécurité, le développement durable et la diversification économique. L’Union européenne avait réaffirmé son engagement à soutenir le pays dans cette période charnière.

En marge de ses travaux à Bruxelles, le Chef de l’État rencontrera également la communauté gabonaise résidant en Belgique. Cette initiative reflète la volonté des autorités gabonaises de maintenir un lien fort avec leur diaspora, un acteur essentiel du développement national.

En choisissant la Belgique, le Président de la Transition affirme son engagement à renforcer les liens du Gabon avec ses partenaires européens.